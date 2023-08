I 5 migliori libri di Carl Sagan

In questo assortimento di libri di Carl Sagan, i lettori intraprenderanno un viaggio stimolante attraverso i regni della scienza, dell’esplorazione spaziale e della mente umana. Carl Sagan, autore vincitore del Premio Pulitzer e rinomato astronomo, ci invita a esplorare le meraviglie del cosmo e le implicazioni delle nostre scoperte scientifiche.

Di cosa parlano i libri di Carl Sagan?

“Contatto Cosmico” ci porta in un’avventura esilarante in cui un team multinazionale si avventura nelle profondità dello spazio, riflettendo sull’esistenza di civiltà extraterrestri avanzate. È un’opera visionaria che sonda il futuro dell’umanità nella vastità dell’universo.

“Il Mondo Infestato dai Demoni” approfondisce il regno della scienza come faro di razionalità in un mondo in bilico sull’orlo dell’irrazionalità e della superstizione. Sagan sfata i guaritori fraudolenti, i comunicatori telepatici e altri fenomeni pseudoscientifici, difendendo al contempo il ruolo vitale del pensiero scientifico nel preservare la nostra civiltà tecnologica.

Lista dei migliori libri di Carl Sagan su Amazon

Ed ora l’elenco dei 5 migliori libri di Carl Sagan che si trovano su Amazon italiano:

Contatto cosmico

Titolo: Contatto cosmico

ISBN-13: 978-8817165723

Autore: Carl Sagan

Editore: Rizzoli

Edizione: 1 gennaio 1985

Pagine: 304

Il mondo infestato dai demoni. La scienza come una candela nel buio

Titolo: Il mondo infestato dai demoni

Sottotitolo: La scienza come una candela nel buio

ISBN-13: 978-8880893097

Autore: Carl Sagan

Editore: Dalai Editore

Edizione: 25 novembre 1997

Pagine: 464

Cosmo

Titolo: Cosmo

ISBN-13: 978-8804206545

Autore: Carl Sagan

Traduttore: T. Chersi

Editore: Mondadori

Edizione: 1 gennaio 1981

Pagine: 384

Il romanzo della scienza. Il cervello di Paul Broca e altre storie

Titolo: Il romanzo della scienza

Sottotitolo: Il cervello di Paul Broca e altre storie

ISBN-13: 978-8804217251

Autore: Carl Sagan

Traduttore: L. Sosio

Editore: Mondadori

Edizione: 1 gennaio 1982

Pagine: 384

