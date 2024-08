I 5 migliori libri di dendrocronologia

In questa selezione, troverete cinque libri illuminanti incentrati sulla dendrocronologia, lo studio scientifico degli anelli degli alberi. Queste opere esplorano come gli anelli degli alberi possano rivelare informazioni critiche sui climi passati, sui cambiamenti ambientali e sulla storia umana. I libri spaziano da guide pratiche a discussioni accademiche e rendono la complessa scienza della dendrocronologia accessibile sia ai professionisti che agli appassionati.

Gli anelli della vita di Valerie Trouet è un’esplorazione dettagliata della dendrocronologia, lo studio degli anelli degli alberi. Questo libro rivela come gli anelli degli alberi offrano preziose informazioni sul passato climatico della Terra, incluso il modo in cui documentano i livelli di anidride carbonica, le siccità e gli impatti umani. Trouet, una delle principali esperte nel campo, dà vita alla sua ricerca sul campo globale, dalla Tanzania alla Siberia, utilizzando campioni di alberi antichi per spiegare eventi climatici storici. È ben organizzato, con capitoli che approfondiscono diversi aspetti della dendrocronologia, inclusa la sua applicazione nella comprensione del declino delle antiche civiltà e il suo potenziale per affrontare le attuali sfide climatiche.

Dendrocronologia per i beni culturali e l’ambiente , curato da M. Romagnoli, si concentra sull’applicazione della dendrocronologia negli studi sui beni culturali e ambientali. Spiega come l’analisi degli anelli degli alberi possa rivelare informazioni sui cambiamenti geomorfologici e climatici, nonché sulla storia ecologica delle popolazioni forestali. Nel patrimonio culturale, la datazione dendrocronologica del legno aiuta ad autenticare le opere d’arte e a ricostruire paesaggi antichi. Questo testo integra reperti storici e artistici con metodi scientifici. Offre spunti su come il legno veniva selezionato e utilizzato da diverse culture.

Libri in inglese

A Slice Through Time di Mike Baille presenta una panoramica completa della dendrocronologia, in particolare la sua applicazione nella datazione precisa degli ultimi sette millenni. L’autore discute gli ultimi sviluppi nel campo e fornisce numerosi casi di studio che illustrano le sfide e le scoperte nella ricerca sugli anelli degli alberi. Lo stile di scrittura coinvolgente di Baille rende accessibili concetti scientifici complessi e il libro è consigliato a chiunque sia interessato ai metodi di datazione assoluta in archeologia, in particolare in Europa e oltre.

Dendroecology: Principles and Practice di Richard L. Phipps e Thomas M. Yanosky è una guida pratica pensata per professionisti e studenti di ecologia, selvicoltura e campi correlati. Questo volume offre un approccio passo dopo passo all’applicazione dell’analisi degli anelli degli alberi nella ricerca ecologica, dalla raccolta e dall’elaborazione dei campioni all’interpretazione dei dati. L’enfasi sull’analisi dell’incremento dell’area basale (BAI), piuttosto che sui soli indici di larghezza degli anelli, distingue questo libro dagli altri nel campo. Gli autori forniscono esempi pratici e discutono varie applicazioni, tra cui dinamiche forestali, datazione archeologica e idrologia. Il libro include anche un glossario di termini chiave.

Dendroecology: Tree-Ring Analyses Applied to Ecological Studies , curato da Mariano M. Amoroso, Lori D. Daniels, Patrick J. Baker e J. Julio Camarero, offre uno sguardo approfondito su come la dendroecologia applica la scienza degli anelli degli alberi per rispondere a domande ecologiche e affrontare il cambiamento ambientale globale. Il libro copre un’ampia gamma di argomenti, tra cui lo sviluppo forestale, i regimi di disturbo e la resilienza degli ecosistemi. Fornisce una prospettiva globale sui più recenti progressi nella ricerca dendroecologica, con contributi che evidenziano i cambiamenti di paradigma nella comprensione dell’ecologia e della gestione forestale. Questo testo completo è essenziale per coloro che sono coinvolti nella gestione degli ecosistemi forestali e nello studio dei cambiamenti ambientali.

Gli anelli della vita. La storia del mondo scritta dagli alberi

Titolo: Gli anelli della vita

Sottotitolo: La storia del mondo scritta dagli alberi

ISBN-13: 978-8833937878

Autore: Valerie Trouet

Traduttore: Bianca Bertola

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: seconda (24 febbraio 2022)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dendrocronologia per i beni culturali e l'ambiente

Titolo: Dendrocronologia per i beni culturali e l'ambiente

ISBN-13: 978-8840441726

Autore: M. Romagnoli (a cura di)

Editore: Nardini

Edizione: 12 gennaio 2009

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A Slice Through Time: Dendrochronology and Precision Dating

Titolo: A Slice Through Time

Sottotitolo: Dendrochronology and Precision Dating

ISBN-13: 978-0713476545

Autore: M.G.L. Baillie

Editore: Routledge

Edizione: prima (9 maggio 1995)

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Dendroecology: Principles and Practice

Titolo: Dendroecology

Sottotitolo: Principles and Practice

ISBN-13: 978-1604271454

Autori: Richard L. Phipps, Thomas M. Yanosky

Editore: J Ross Pub

Edizione: 7 gennaio 2020

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Dendroecology: Tree-Ring Analyses Applied to Ecological Studies

Titolo: Dendroecology

Sottotitolo: Tree-Ring Analyses Applied to Ecological Studies

ISBN-13: 978-3319871301

Autori: Mariano M. Amoroso (a cura di), Lori D. Daniels (a cura di), Patrick J. Baker (a cura di), J. Julio Camarero (a cura di)

Editore: Springer

Edizione: Reprint (24 maggio 2018)

Pagine: 420

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











