I 5 migliori libri di Dolores Redondo

Dolores Redondo Meira (1969) è un’autrice spagnola conosciuta per i suoi contributi al genere del romanzo noir. Nata a Donostia-San Sebastián, il viaggio di Redondo nel mondo letterario non è stato convenzionale. Inizialmente intrapresa una laurea in giurisprudenza presso l’Università di Deusto ma non ha completato i suoi studi. Invece, la passione di Redondo per la narrazione, coltivata fin dalla giovane età, l’ha spinta verso la scrittura. Ha ottenuto notevoli consensi con la sua trilogia di Baztán, catturando l’immaginazione dei lettori di tutto il mondo. L’abilità di Redondo è stata ulteriormente riconosciuta quando le è stato assegnato il prestigioso premio letterario Premio Planeta de Novela 2016, che ha consolidato il suo status di figura significativa nella letteratura spagnola contemporanea.

Questi romanzi ti portano attraverso i vicoli oscuri del mistero, fondendo il crimine con il ricco mondo del folklore spagnolo.

Di cosa parlano i libri di Dolores Redondo

In Tutto questo ti darò , incontriamo Manuel, uno scrittore di successo la cui vita viene sconvolta dalla misteriosa morte del marito Álvaro, in Galizia. La ricerca della verità porta Manuel in una complessa rete di segreti all’interno della nobile famiglia di Álvaro. Con l’aiuto di un poliziotto in pensione e di un prete amico d’infanzia, approfondisce una storia di inganni, scoprendo una realtà molto lontana dall’uomo che pensava di conoscere. La narrazione fonde magistralmente gli splendidi paesaggi della Galizia con una trama ricca di suspense, rivelando il ventre oscuro dei legami familiari e dell’antica nobiltà.

Il lato nord del cuore ci presenta Amaia Salazar, una giovane e promettente ispettore che frequenta un corso Europol a Quantico. Con l’avvicinarsi dell’uragano Katrina, viene reclutata per aiutare a rintracciare un serial killer a New Orleans, i cui crimini portano il segno della precisione rituale. Nel frattempo, una chiamata dalla sua città natale la costringe ad affrontare il suo passato traumatico. Dolores Redondo intreccia abilmente elementi di magia e folklore in questo thriller avvincente, creando un’atmosfera unica che lo distingue dai romanzi polizieschi convenzionali.

Inciso nelle ossa continua la saga di Amaia Salazar, che ora si trova ad affrontare un sconcertante caso di suicidi sospetti tra gli uomini accusati di uccidere i loro partner. Il messaggio lasciato dal defunto la porta a portare alla luce segreti che si ricollegano al suo caso precedente e ai suoi demoni personali. Redondo combina abilmente il soprannaturale con il procedurale, creando una storia avvincente che esplora le profondità della natura umana e le ombre del passato.

Il guardiano invisibile è il primo romanzo della trilogia di Baztán, in cui Amaia Salazar deve tornare nella sua città natale per indagare su un serie di omicidi che sembrano essere collegati alle leggende locali e al suo passato travagliato. Questo romanzo pone le basi per una serie avvincente, che fonde le indagini sugli omicidi con la mitologia basca. L’abilità narrativa di Redondo risplende mentre naviga sul confine sottile tra realtà e superstizione, trascinando il lettore in un mondo in cui credenze antiche e crimini moderni si scontrano.

Infine, Offerta alla tormenta culmina la trilogia con il caso più personale di Amaia, che coinvolge la morte di un bambino e le voci di un demone che ruba il respiro ai bambini. Mentre scava più a fondo, l’indagine diventa un viaggio straziante attraverso i suoi incubi e la storia familiare, legando il passato e il presente in una disperata ricerca della verità. Redondo offre una conclusione potente, legando magistralmente insieme i fili del folklore, della criminalità e del trauma personale in un connubio oscuro ma avvincente.

Lista dei migliori libri di Dolores Redondo su Amazon

In basso la top list dei 5 migliori libri di Dolores Redondo che si possono comprare su Amazon:

Tutto questo ti darò

Titolo: Tutto questo ti darò

ISBN-13: 978-8817174770

Autore: Dolores Redondo

Traduttore: Ascanio Temonte

Editore: Rizzoli

Edizione: 18 ottobre 2022

Pagine: 576

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il lato nord del cuore

Titolo: Il lato nord del cuore

ISBN-13: 978-8817161381

Autore: Dolores Redondo

Traduttore: Marcella Uberti Bona

Editore: Rizzoli

Edizione: 11 gennaio 2022

Pagine: 688

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Inciso nelle ossa

Titolo: Inciso nelle ossa

ISBN-13: 978-8850253647

Autore: Dolores Redondo

Traduttore: Claudia Marseguerra

Editore: TEA

Edizione: terza (23 maggio 2019)

Pagine: 476

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il guardiano invisibile

Titolo: Il guardiano invisibile

ISBN-13: 978-8850245901

Autore: Dolores Redondo

Traduttore: Andrea Carlo Cappi

Editore: TEA

Edizione: quinta (20 aprile 2017)

Pagine: 396

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Offerta alla tormenta

Titolo: Offerta alla tormenta

ISBN-13: 978-8850259922

Autore: Dolores Redondo

Traduttore: Claudia Marseguerra

Editore: TEA

Edizione: 8 aprile 2021

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Dolores Redondo