I 5 migliori libri di Faith G. Harper

Questi libri di Faith G. Harper forniscono consigli pratici sulla salute mentale, affrontando problemi come ansia, stress e relazioni. Offrono strumenti ed esercizi approfonditi, unendo umorismo e scienza per aiutarti a migliorare il tuo benessere.

Di cosa parlano i libri di Faith G. Harper

Spegni sto c***o di cervello spiega come il nostro cervello spesso non riesce a distinguere tra emergenze reali e fattori di stress quotidiani. Faith G. Harper offre un metodo rivoluzionario per riqualificare il cervello per gestire efficacemente ansia, stress e traumi. Il libro combina umorismo, scoperte scientifiche e consigli pratici per aiutare i lettori a raggiungere la felicità a lungo termine.

Fanculo lo stress! fornisce un approccio diretto per affrontare lo stress e l’ansia. Il libro sottolinea gli aspetti positivi dello stress come segnali di cambiamento e offre strategie attuabili per trasformare l’energia negativa in risultati positivi. Include spiegazioni chiare e consigli pratici per aiutare i lettori a comprendere e gestire i propri stati mentali.

Libri in inglese

Unfuck Your Intimacy esplora le relazioni e la sessualità, utilizzando la scienza per offrire una migliore comunicazione, confini e comprensione. La dottoressa Faith affronta questioni come i capricci, il consenso e il recupero dai traumi con umorismo e sensibilità. È pieno di esercizi e domande progettati per migliorare l’intimità, sia che tu sia single, che tu abbia una relazione o che tu abbia una relazione.

Unfuck Your Brain Workbook offre esercizi per aiutare i lettori a gestire traumi irrisolti, depressione, ansia e altre sfide emotive. Utilizzando tecniche di CBT, DBT e terapie somatiche, il libro di esercizi cerca di creare spazio tra pensieri e reazioni, rendendo la vita quotidiana più gestibile.

Unfuck Your Rabbia approfondisce la comprensione e la gestione della rabbia. La dottoressa Faith spiega le neuroscienze dietro la rabbia e offre una lista di controllo in quattro passaggi per gestire situazioni frustranti. Il libro include indicazioni sul perdono e sulla gestione della rabbia in modo produttivo senza danneggiare le relazioni.

Lista dei migliori libri di Faith G. Harper su Amazon

In basso la lista dei 5 migliori libri di Faith G. Harper che sono acquistabili su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

Fanculo lo stress! Il metodo scientifico che sconfigge stress e ansia usandoli a tuo vantaggio

Titolo: Fanculo lo stress! Il metodo scientifico che sconfigge stress e ansia usandoli a tuo vantaggio

ISBN-13: 9791281368309

Autore: Faith G. Harper

Traduttore: Sara Puggioni

Editore: Libreria Pienogiorno

Edizione: Edizione con copertina flessibile (4 aprile 2024)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Unfuck Your Intimacy: Using Science for Better Relationships, Sex, & Dating

Titolo: Unfuck Your Intimacy

Sottotitolo: Using Science for Better Relationships, Sex, & Dating

ISBN-13: 978-1621067627

Autori: Harper, Ph.D. Faith G.

Editore: Microcosm Pub

Edizione: 11 giugno 2019

Pagine: 223

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Unfuck Your Anger: Using Science to Understand Frustration, Rage, and Forgiveness

Titolo: Unfuck Your Anger

Sottotitolo: Using Science to Understand Frustration, Rage, and Forgiveness

ISBN-13: 978-1621063384

Autore: Faith G. Harper

Editore: Microcosm Pub

Edizione: Reprint (25 novembre 2019)

Pagine: 125

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Faith G. Harper