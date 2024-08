I 5 migliori libri di Filippo Mammoli

Questa selezione di libri di Filippo Mammoli offre thriller coinvolgenti con trame intricate che esplorano il crimine e la tensione psicologica. Questi romanzi sono un’ottima scelta per chiunque apprezzi i misteri pieni di suspense, colpi di scena e narrazioni ben congegnate.

Di cosa parlano i libri di Filippo Mammoli

In Eclissi totale , un uomo cade dal tetto di un edificio, portando il commissario Marcello Tarantini a indagare su quello che inizialmente sembra un suicidio, ma che presto diventa un caso complesso con più decessi in circostanze simili. L’attenzione di Tarantini si sposta su un’influencer e sul suo fidanzato, che sono sempre i primi ad arrivare sulla scena, sollevando sospetti. Con le vittime che lasciano biglietti scritti a mano e link ai loro trattamenti di salute mentale, il commissario deve gestire un’indagine impegnativa, affrontando al contempo conflitti interni al suo dipartimento.

In Le farfalle dell’Elba , la serena atmosfera dell’Elba viene sconvolta dagli omicidi di due giovani donne in vacanza, ciascuna contrassegnata da un simbolo misterioso. Il commissario Lupi guida le indagini e quando tutti gli indizi puntano a un biologo marino come principale sospettato, Marcello Tarantini, in vacanza sull’isola, viene coinvolto nel caso. Mentre le indagini si approfondiscono, emerge un’ipotesi inaspettata, capovolgendo il caso e rivelando verità sorprendenti sugli omicidi.

Il bosco delle more di gelso segue il commissario Tarantini mentre scopre il passato inquietante di un giovane ragazzo in fuga e indaga su un raccapricciante omicidio che lascia un corpo orribilmente sfigurato. In questa trama intricata, Tarantini deve anche vedersela con due criminali di Malaga, il tutto mentre la storia intreccia vari fili che riportano a un evento critico a Scopello. Il romanzo culmina in un sorprendente colpo di scena, che collega le vite e i crimini di tutti i personaggi coinvolti.

Due passi all’inferno presenta un thriller ad alto rischio in cui l’ispettore Carletti e il biologo Marino devono risolvere enigmi criptici e navigare attraverso la storia oscura di Firenze e l’Inferno di Dante per salvare una vita. La coppia corre contro una scadenza di 24 ore, esplorando i monumenti e i siti storici della città sotto la minaccia di una tempesta torrenziale. Mentre svelano il mistero, la tensione aumenta e la narrazione si sposta tra la loro indagine e la triste realtà di un uomo prigioniero, portando a una conclusione indimenticabile.

In Oltre la barriera , il ricercatore italiano Lorenzo Rossi affronta una condanna a morte in Louisiana, accusato di omicidio di primo grado. Imprigionato nel braccio della morte, annota i suoi pensieri in un diario, che viene scoperto da Susan Taylor, la moglie di una guardia carceraria. Mentre Susan scava nel caso, scopre un pericoloso mix di scienza, pregiudizi e verità nascoste su un esperimento scientifico senza precedenti. La sua indagine amatoriale rivela fatti inquietanti che mettono in discussione il verdetto e la spingono a una corsa per salvare Lorenzo da un destino ingiusto.

