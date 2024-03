I 5 migliori libri di Francesca Bocca-Aldaqre

Francesca Bocca-Aldaqre (1987) è una teologa e autrice italiana nota per il suo lavoro nel campo degli studi islamici. Nata a Piacenza, Italia, insegna Lingua e cultura araba presso la Società Umanitaria di Milano e ricopre l’incarico di Professore di Teologia islamica presso l’Istituto Italiano di Studi Islamici. Si è concentrata in particolare sul rapporto tra l’Islam e vari temi culturali e filosofici. I suoi contributi abbracciano sia il regno accademico che quello letterario.

Di cosa parlano i libri di Francesca Bocca-Aldaqre

Sotto il suo passo nascono i fiori esplora i momenti finali di Goethe, alludendo al suo legame con l’Islam attraverso un gesto simbolico. Pietrangelo Buttafuoco e Francesca Bocca-Aldaqre scavano negli archivi di Goethe per rivelare la sua fascinazione per la fede musulmana, mostrando come essa abbia influenzato le sue opere letterarie, teatrali e saggistiche. Questo libro fornisce approfondimenti sull’adesione di Goethe alla filosofia islamica e sulla sua integrazione nel suo pensiero.

Manuale di teologia islamica è una guida alla teologia islamica di Francesca Bocca-Aldaqre e Massimo Campanini. Offre un’analisi delle diversità teologiche all’interno dell’Islam, tracciando lo sviluppo storico dall’epoca di Maometto ai movimenti di riforma contemporanei. Evidenziando le connessioni e le differenze tra Sufismo, Sciismo e Islam sunnita, questo manuale fornisce una profonda comprensione del credo islamico e dei suoi fondamenti teologici.

UN CORANO CHE CAMMINA indaga il quadro pedagogico dell’Islam, incentrato sul Profeta come Corano vivente. Francesca Bocca-Aldaqre esamina l’evoluzione dell’educazione islamica attraverso testi classici e riforme moderne, collegando le fonti teologiche alla psicologia dello sviluppo contemporanea. Questo libro offre una prospettiva unica sulla filosofia educativa islamica, con l’obiettivo di formare gli individui in conformità con gli ideali coranici.

Non amo chi tramonta svela il percorso poetico di Francesca Bocca-Aldaqre, fondendo le esperienze personali con lo studio della fede e della cultura islamica. A cura di Davide Rondoni, la sua poesia riflette un profondo misticismo e una ricerca di bellezza, presentando un mondo in cui convergono la forza femminile, i tremori dell’amore e il desiderio spirituale. Questo volume si distingue nella poesia italiana, invitando i lettori a un’esplorazione profondamente originale e arricchita dalla tradizione della scintilla universale interiore.

Nietzsche in paradiso si avventura negli inaspettati parallelismi tra l’Islam e la tradizione intellettuale occidentale, esplorati da Francesca Bocca-Aldaqre. Attraverso la lente di figure influenti come Nietzsche e Muhammad Iqbal, il libro svela un dialogo di lunga data tra questi mondi apparentemente disparati. Presenta un manifesto stimolante per un futuro in cui Islam e Occidente trovano un terreno comune, sfidando la stanchezza dei conflitti culturali con una visione di patrimonio intellettuale e obiettivi condivisi.

Sotto il suo passo nascono i fiori. Goethe e l’Islam

Titolo: Sotto il suo passo nascono i fiori

Sottotitolo: Goethe e l’Islam

ISBN-13: 978-8834600535

Autori: Pietrangelo Buttafuoco, Francesca Bocca-Aldaqre

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 24 ottobre 2019

Pagine: 173

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di teologia islamica

Titolo: Manuale di teologia islamica

ISBN-13: 978-8800750646

Autori: Francesca Bocca-Aldaqre, Massimo Campanini

Editore: Le Monnier Università

Edizione: 15 aprile 2021

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







UN CORANO CHE CAMMINA

Titolo: UN CORANO CHE CAMMINA

ISBN-13: 978-8838247132

Autore: Francesca Bocca-Aldaqre

Editore: Studium

Edizione: 6 dicembre 2018

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Non amo chi tramonta

Titolo: Non amo chi tramonta

ISBN-13: 978-8885568921

Autori: Francesca Bocca-Aldaqre, Davide Rondoni (a cura di)

Editore: CartaCanta

Edizione: 18 settembre 2020

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nietzsche in paradiso. Vite parallele tra Islam e Occidente

Titolo: Nietzsche in paradiso

Sottotitolo: Vite parallele tra Islam e Occidente

ISBN-13: 978-8857573458

Autore: Francesca Bocca-Aldaqre

Editore: Mimesis

Edizione: 4 marzo 2021

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











