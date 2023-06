I 5 migliori libri di francese commerciale

Questo assortimento presenta una selezione di cinque libri sul francese commerciale disponibili su Amazon. Questi libri forniscono risorse preziose per le persone impegnate in contesti legati al business, siano essi professionisti, studenti o persone in cerca di lavoro.

Di cosa parlano i libri di francese commerciale?

La raccolta comprende una serie di argomenti relativi al francese commerciale, tra cui la comunicazione sul posto di lavoro, la corrispondenza commerciale, l’etichetta telefonica, le presentazioni, le negoziazioni e altro ancora. Queste pubblicazioni cercano di fornire ai lettori le competenze linguistiche e culturali necessarie per navigare efficacemente nel mondo degli affari di lingua francese.

Mentre alcuni libri si concentrano sul francese generale per scopi commerciali, altri offrono un approccio più mirato, soddisfacendo esigenze e situazioni specifiche. Ad esempio, alcuni titoli approfondiscono la complessità della scrittura di domande di lavoro, curriculum, lettere di accompagnamento e conduzione di colloqui. Inoltre, alcuni libri enfatizzano le capacità di comunicazione orale, offrendo consigli pratici su come effettuare e ricevere telefonate, lasciare messaggi di posta vocale e condurre conversazioni di lavoro di persona. Questi testi forniscono un ricco repertorio di frasi, dialoghi ed esempi, insieme a norme linguistiche e comportamentali per garantire una comunicazione efficace con partner o clienti francofoni.

Inoltre, l’assortimento comprende materiali che affrontano la competenza interculturale e la comunicazione interculturale nel campo degli affari. Queste risorse fanno luce sulle sfumature culturali, sull’etichetta e sul protocollo, consentendo ai lettori di navigare nelle interazioni interculturali con sensibilità e rispetto.

Lista dei migliori libri di francese commerciale su Amazon

In basso la “classifica” dei 5 migliori libri di francese commerciale che si possono comprare su Amazon.it:

Francese commerciale

Titolo: Francese commerciale

ISBN-13: 978-8848302890

Autore: Marie Cerati

Editore: Alpha Test

Edizione: 1 agosto 2002

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Francese in ufficio, al telefono, di persona e nella corrispondenza

Titolo: Francese in ufficio, al telefono, di persona e nella corrispondenza

ISBN-13: 978-8869870132

Autore: Donatella Giovannini, Bertrand Rager

Editore: Vallardi A.

Edizione: 3 marzo 2016

Pagine: 207

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di francese commerciale

