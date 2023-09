I 5 migliori libri di gemmologia

Se sei affascinato dalle pietre preziose e dal mondo dei tesori minerali, su Amazon troverai una vasta selezione di libri che soddisfano i tuoi interessi. Queste pubblicazioni coprono vari aspetti della gemmologia, rendendole adatte sia ai principianti che agli appassionati esperti.

Di cosa parlano i libri di gemmologia?

In questa raccolta scoprirai titoli come Manuale di Gemmologia e Gemmologia Tecnica . Questi libri rappresentano ottimi punti di ingresso nel mondo della gemmologia. Il “Manuale di Gemmologia” fornisce una concisa introduzione allo studio delle pietre preziose e ornamentali, comprese le varietà naturali, sintetiche e d’imitazione. Approfondisce anche la mineralogia e fornisce una breve panoramica delle pietre preziose. “Gemmologia Tecnica” offre un esame completo dell’analisi gemmologica per l’identificazione delle gemme. Si tratta di una risorsa preziosa per professionisti tecnici, scientifici e commerciali, nonché per studenti di istituti gemmologici.

Per coloro che cercano una conoscenza più ampia e approfondita, Gemmology: 3rd Edition è un’opzione. Questo libro tratta la scienza, la storia e la pratica della gemmologia, compresi i metodi più recenti di valorizzazione e identificazione delle gemme. È una preziosa guida di riferimento per gemmologi, professionisti e studenti, con informazioni sul corso base dell’Associazione Gemmologica e sulle tecniche di esame.

Se stai cercando un’esplorazione visivamente accattivante di minerali e gemme, Minerali & Gemme… e Altri Tesori del Mondo Naturale è perfetto. Con oltre 1000 fotografie colorate e informazioni scientifiche, questo libro è una deliziosa guida ai tesori più preziosi del mondo naturale. È adatto a lettori di tutte le età, a partire dai sei anni.

Lista dei migliori libri di gemmologia su Amazon

In basso l’elenco dei 5 migliori libri di gemmologia che sono disponibili su Amazon (l’ultimo è in inglese):

Gemmologia Tecnica

Titolo: Gemmologia Tecnica

ISBN-13:

Autore: Sergio Cavagna – Vanda Rolandi

Editore: EDIZIONI GOLD

Edizione: Prima edizione

Pagine: 284

Recensioni: vedi

Formato: Libro di testo







Gemmology: 3rd Edition

Titolo: Gemmology

Sottotitolo: 3rd Edition

ISBN-13: 978-0719803611

Autore: P. G. Read

Editore: Crowood Pr

Edizione: terza (1 aprile 2008)

Pagine: 324

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











