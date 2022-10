I 5 migliori libri di geografia fisica

La geografia fisica è una branca delle scienze naturali. Si concentra sui processi naturali che “modellano” la superficie del nostro pianeta o che avvengono in prossimità di essa. Un geografo fisico analizza il paesaggio, i processi che avvengono in superficie e le varie attività naturali come quelle legate al clima per capire come funziona il nostro pianeta. La geografia fisica è una scienza molto vasta ed è caratterizzato da vari “rami” con professionisti che si sono specializzati in aree diverse (ad esempio negli ecosistemi, nel clima, nell’idrologia, nello studio dell’atmosfera, nello studio degli oceani, eccetera).

Lista dei migliori libri di geografia fisica su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 5 migliori libri di geografia fisica che sono in vendita su Amazon:

Geografia fisica. Comprendere il paesaggio

Titolo: Geografia fisica. Comprendere il paesaggio

ISBN-10: 8829932122

ISBN-13: 9788829932122

Autore: Tom L. McKnight, Darrel Hess, Francesco Dramis (a cura di), Paolo Mozzi (a cura di)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 21 dicembre 2021

Pagine: 691

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Fondamenti di geografia fisica

Titolo: Fondamenti di geografia fisica

ISBN-10: 8808167545

ISBN-13: 9788808167545

Autore: Alan Strahler, E. Lavagna (a cura di), G. Lucarno (a cura di)

Editore: Zanichelli

Edizione: 7 aprile 2015

Note: con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)

Pagine: 480

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il pianeta terra. Geografia fisica

Titolo: Il pianeta terra. Geografia fisica

ISBN-10: 8860085061

ISBN-13: 9788860085061

Autore: Paolo Roberto Federici

Editore: UTET Università

Edizione: 20 novembre 2017

Pagine: 486

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







I segreti della terra. Corso di geografia fisica e geomorfologia

Titolo: I segreti della terra

Sottotitolo: Corso di geografia fisica e geomorfologia

ISBN-10: 8837114855

ISBN-13: 9788837114855

Autore: Mauro Marchetti

Editore: Pitagora

Edizione: 1 dicembre 2004

Pagine: 256

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Barbèra, G: Geografia Fisica: 1

Titolo: Barbèra, G: Geografia Fisica: 1

ISBN-10: 0371024096

ISBN-13: 9780371024096

Autore: G. Barbèra

Editore: HardPress Publishing

Pagine: 490

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











