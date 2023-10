I 5 migliori libri di Giovanni Cianti

Per coloro che si immergono nel vasto mondo della salute, della nutrizione e della società, questa selezione di opere di Giovanni Cianti offre un’esplorazione multiforme.

Di cosa parlano i libri di Giovanni Cianti?

Al primo posto c’è LA DOLCE CATASTROFE . Questo pezzo approfondisce le ripercussioni della sindrome metabolica. Si ritiene che i nostri problemi di salute contemporanei, tra cui l’obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari, affondano le loro radici negli albori dell’agricoltura, circa 12.000 anni fa. Secondo Cianti, questa rivoluzione agricola ha rimodellato non solo la nostra dieta, ma anche le strutture sociali e persino la felicità personale.

Successivamente, La dieta Evo-Kosher svela i parallelismi tra la dieta Evo, un alimento base nell’alimentazione naturale che enfatizza l’essere umano -cibo specifico per specie e la Kashrut, un’antica legge alimentare ebraica. Questo testo scava in profondità nelle tradizioni bibliche giustapposte alla moderna scienza della nutrizione, mettendo in discussione come le civiltà antiche avessero intuizioni profonde sulla fisiologia e sulla nutrizione che solo ora ci stanno diventando chiare.

Avventurandoci nella narrativa, il terzo del nostro compendio è Colonie . Qui, Cianti disegna un mondo tetro in cui miliardi di persone vivono in colonie sotterranee, emergendo solo per lavorare come schiavi in vasti campi. Questa narrazione distopica ruota attorno alle vite di Adan, Siria e Noè, raccontando una storia di soppressione da parte della Singolarità Suprema.

Tornando alle guide pratiche, Il grande libro del culturismo funge da manuale olistico sul bodybuilding. Dai regimi di allenamento, all’allenamento specifico per i muscoli, alle esigenze dietetiche, questo lavoro è una soluzione completa per gli appassionati. Per gli appassionati di fitness, questo volume, pubblicato originariamente nel 1987, è un must.

Ultimo ma non meno importante, Stretching introduce i lettori alla delicata arte degli esercizi di flessibilità. Rivolto a persone di tutte le fasce d’età, sottolinea l’importanza di rimanere agili e in forma.

Lista dei migliori libri di Giovanni Cianti su Amazon

Di seguito la classifica dei 5 migliori libri di Giovanni Cianti che sono presenti su Amazon Italia:

LA DOLCE CATASTROFE: Le conseguenze devastanti della Sindrome Metabolica

Titolo: LA DOLCE CATASTROFE

Sottotitolo: Le conseguenze devastanti della Sindrome Metabolica

ISBN-13: 978-8828362487

Autore: giovanni cianti

Editore: Giovanni Cianti

Edizione: 29 luglio 2018

Pagine: 263

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La dieta Evo-Kosher

Titolo: La dieta Evo-Kosher

ISBN-13: 978-8829583935

Autore: giovanni cianti

Editore: Giovanni Cianti

Edizione: 15 febbraio 2019

Pagine: 87

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Colonies

Titolo: Colonies

ISBN-13: 978-6050492866

Autore: Giovanni Cianti

Editore: Giovanni Cianti

Edizione: 29 agosto 2017

Pagine: 130

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il grande libro del culturismo. Corso completo di body building

Titolo: Il grande libro del culturismo

Sottotitolo: Corso completo di body building

ISBN-13: 978-8841220085

Autore: Giovanni Cianti

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 gennaio 1996

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stretching. La ginnastica dolce per essere agili e in forma a ogni età

Titolo: Stretching

Sottotitolo: La ginnastica dolce per essere agili e in forma a ogni età

ISBN-13: 978-8845409257

Autore: Giovanni Cianti

Editore: Sonzogno

Edizione: 1 gennaio 1997

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di Giovanni Cianti

Quali sono i tre migliori libri di Giovanni Cianti su Amazon? LA DOLCE CATASTROFE: Le conseguenze devastanti della Sindrome Metabolica, pubblicato da Giovanni Cianti. La dieta Evo-Kosher, pubblicato da Giovanni Cianti. Colonies, pubblicato da Giovanni Cianti. I tre migliori libri di Giovanni Cianti su Amazon sono:





Tabella riepilogativa dei migliori libri di Giovanni Cianti