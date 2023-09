I 5 migliori libri di H. P. Lovecraft

I libri di HP Lovecraft, noti per il loro orrore cosmico e la vivida immaginazione, affascinano i lettori che cercano una miscela di suspense inquietante ed esplorazione filosofica. Si rivolgono a coloro che sono affascinati dall’ignoto e dalle profondità della paura ma anche della curiosità umana.

Di cosa parlano i libri di H. P. Lovecraft?

Al primo posto abbiamo Cthulhu , un compendio dei miti di Lovecraft. Si tratta di una raccolta di racconti che, attraverso più di 600 pagine, immerge i lettori in un mondo in cui orrori misteriosi si risvegliano dalle profondità. È una selezione inestimabile per gli amanti dei romanzi horror.

Per chi cerca la quintessenza di Lovecraft abbiamo anche un’altra raccolta molto interessante, Tutti i racconti . Questo ampio volume di oltre 1600 pagine comprende l’intera opera di Lovecraft, dai suoi capolavori rivoluzionari ai primi lavori e alle collaborazioni. Le traduzioni vengono meticolosamente confrontate con i manoscritti originali, offrendo un’esperienza definitiva. È un must per gli appassionati di Lovecraft.

La selezione contiene anche I racconti del Necronomicon che presenta un’edizione integrale dei racconti collegati al famigerato “Necronomicon”. Questo grimorio immaginario gioca un ruolo fondamentale nei Miti di Cthulhu di Lovecraft. La traduzione di Gianni Pilo fa emergere il fascino sinistro di questi racconti.

Continua ad avventurarti nel brivido con La casa stregata , la celebre opera di Lovecraft ispirata a una inquietante abitazione. Immergiti in antichi orrori, oppressioni soprannaturali e rituali esoterici che attingono ai recessi più oscuri della psiche umana.

Per coloro che sono incuriositi dalle riflessioni filosofiche di Lovecraft, Contro la religione svela il pronunciato ateismo e lo scetticismo dello scrittore. Sunand Tryambak Joshi raccoglie gli scritti pubblici e privati di Lovecraft, offrendo approfondimenti sulle sue opinioni sulla religione, la scienza e il cosmo.

Lista dei migliori libri di H. P. Lovecraft su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 5 migliori libri di H. P. Lovecraft che si possono trovare su Amazon Italia:

Cthulhu. I racconti del mito

Titolo: Cthulhu

Sottotitolo: I racconti del mito

ISBN-13: 978-8804669449

Autori: Howard P. Lovecraft, Giuseppe Lippi (a cura di)

Illustratore: Greta Grendel

Collaboratore: Peter Cannon

Traduttori: Claudio De Nardi, Stefano Galli, Gianna Lonza

Editore: Mondadori

Edizione: Edizione speciale (8 novembre 2016)

Pagine: 613

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Tutti i racconti

Titolo: Tutti i racconti

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8804680413

Autori: Howard P. Lovecraft, Giuseppe Lippi (a cura di)

Collaboratori: Kenneth Faig, Peter Cannon

Editore: Mondadori

Edizione: New (30 agosto 2017)

Pagine: 1635

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I racconti del Necronomicon

Titolo: I racconti del Necronomicon

Note: edizione integrale

ISBN-13: 978-8854175129

Autore: Howard P. Lovecraft

Traduttore: Gianni Pilo

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: Unabridged (16 aprile 2015)

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La casa stregata

Titolo: La casa stregata

Note: edizione integrale

ISBN-13: 978-8895966786

Autore: Howard P. Lovecraft

Traduttore: Maria Laura Celona

Editore: Selino’s

Edizione: Unabridged (1 marzo 2014)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Contro la religione. Gli scritti atei di H. P. Lovecraft

Titolo: Contro la religione. Gli scritti atei di H

Sottotitolo: P. Lovecraft

ISBN-13: 978-8898602407

Autori: Howard P. Lovecraft, Sunand Tryambak Joshi (a cura di), Carlo Pagetti (Dopo)

Prefazione: Christopher Hitchens

Traduttore: Guido Negretti

Editore: Nessun dogma

Edizione: 24 maggio 2018

Pagine: 325

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di H. P. Lovecraft





Tabella riepilogativa dei migliori libri di H. P. Lovecraft