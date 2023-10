I 5 migliori libri di itinerari in Svizzera

Questi libri descrivono possibili itinerari che un visitatore che si reca in Svizzera potrebbe prendere in considerazione. Si tratta di luoghi con paesaggi panoramici, siti storici e siti dove praticare attività come lo sci-alpinismo.

Di cosa parlano i libri di itinerari in Svizzera?

Primo della lista, Scialpinismo in Svizzera italiana e tedesca è una guida su misura per gli appassionati di questo sport. Presenta 66 itinerari accuratamente selezionati attraverso il Canton Grigioni, Svitto, Ticino e Uri.

Andiamo avanti, I borghi più belli della Svizzera ti presenta i villaggi più affascinanti della Svizzera e del Liechtenstein. Questa guida illustrata ti accompagna in un viaggio culturale attraverso 43 località, offrendo approfondimenti su storia, tradizioni, itinerari, informazioni pratiche e curiosità.

Per gli appassionati di mountain bike, Itinerari imperdibili in mountain bike esplora le montagne che si affacciano sui laghi dell’Italia nordoccidentale, dal Lago Maggiore a Como e Lugano. Scoprirai anche le meraviglie delle confinanti Alpi svizzere, dal Passo Sempione alla Valtellina. Il libro copre le Prealpi Lombarde, il Lago d’Iseo, la Valle Seriana e le alte sponde del Lago di Garda. Ti porta anche su percorsi emozionanti lungo gli straordinari ghiacciai svizzeri come l’Aletsch e il Gornergrat.

Il trenino rosso del Bernina. è una guida per l’iconico Bernina Express rosso, un treno che percorre un centinaio di chilometri attraversando alcuni dei paesaggi più immersivi del paese.

Lista dei migliori libri di itinerari in Svizzera su Amazon

In basso l’elenco dei 5 migliori libri di itinerari in Svizzera che sono presenti su Amazon:

I borghi più belli della Svizzera. Guida ufficiale

Titolo: I borghi più belli della Svizzera

Sottotitolo: Guida ufficiale

ISBN-13: 978-8877139139

Autori: Alain Saint-Sulpice, Christian Guerra

Editore: Casagrande

Edizione: 22 luglio 2021

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Itinerari imperdibili in mountain bike. Lombardia e Svizzera

Titolo: Itinerari imperdibili in mountain bike

Sottotitolo: Lombardia e Svizzera

ISBN-13: 978-8877073976

Autori: Armando Benzio, Ettore Patriarca, Gabriele Pellanda

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 28 giugno 2018

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scialpinismo in Svizzera: 411 Itinerari scelti

Titolo: Scialpinismo in Svizzera

Sottotitolo: 411 Itinerari scelti

ISBN-13: 978-3859021822

Autori: Fabrizio Scanavino, Fritz Gansser

Editore: SAC

Edizione: Neuauflage

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il trenino rosso del Bernina

Titolo: Il trenino rosso del Bernina

ISBN-13: 978-8897292531

Autori: Laura Valli, Giovanna Pedrana

Editore: Lyasis

Edizione: 28 maggio 2018

Pagine: 108

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di itinerari in Svizzera





Tabella riepilogativa dei migliori libri di itinerari in Svizzera