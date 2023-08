I 5 migliori libri di Jane Goodall

Jane Goodall è una rinomata primatologa, etologa e antropologa britannica nota per le sue ricerche pionieristiche sugli scimpanzé e la sua dedizione per tutta la vita alla conservazione della fauna selvatica e all’attivismo ambientale. In questa selezione Jane Goodall approfondisce il mondo del comportamento animale, della conservazione e della nostra interconnessione con il mondo naturale. Il tema principale di questi titoli è una profonda esplorazione del regno animale e del nostro ruolo in esso.

Di cosa parlano i libri su Jane Goodall?

Questi libri costituiscono un compendio del lavoro di una vita di Jane Goodall, sottolineando l’importanza di comprendere, proteggere e coesistere con il regno animale, sostenendo al contempo un futuro più promettente e sostenibile per il nostro pianeta.

Uno di questi libri narra l’innovativo viaggio di Jane Goodall nelle foreste della Tanzania per studiare gli scimpanzé, facendo luce sul loro comportamento, sulle strutture sociali e sulle notevoli somiglianze tra queste creature e gli umani. Mette in mostra l’importanza di comprendere e preservare i nostri parenti più stretti nel regno animale.

Un altro libro sottolinea il bisogno fondamentale di speranza di fronte alle sfide ambientali. Goodall, attingendo dalle sue vaste esperienze, sostiene una rinnovata alleanza tra gli esseri umani e il pianeta. Condivide la sua storia personale, dalla sua infanzia in Inghilterra alla sua pionieristica ricerca sugli scimpanzé a Gombe, in Tanzania, al suo ruolo di messaggero di pace delle Nazioni Unite, il tutto esortando le persone a trovare ragioni per sperare e agire.

Inoltre, “L’ombra dell’uomo” offre uno sguardo intimo sui primi giorni in cui la Goodall studiava gli scimpanzé e il suo rapporto unico con queste creature. Sottolinea l’importanza dell’empatia e del rispetto per gli animali per comprenderli veramente, mostrando come le intuizioni del mondo animale possono riflettere aspetti dell’esistenza umana.

Inoltre, “Cambiare il mondo in una notte” racchiude il messaggio di speranza di Jane Goodall, incoraggiando i lettori a fare la differenza per il pianeta. Serve come invito all’azione per la conservazione dell’ambiente, basato sul suo vasto lavoro attraverso il Jane Goodall Institute.

Infine, “Io e l’Africa?” offre uno spaccato dell’Africa di Goodall, unendo le scoperte scientifiche alle sfide emotive e ambientali del continente. Questo libro trasforma la scienza in poesia e sottolinea il rapporto in evoluzione tra gli esseri umani e il loro ambiente.

Lista dei migliori libri di Jane Goodall su Amazon

Qui sotto la lista dei 5 migliori libri di Jane Goodall che si trovano su Amazon.it:

La mia vita con gli scimpanzé. Una storia dalla parte degli animali

Titolo: La mia vita con gli scimpanzé

Sottotitolo: Una storia dalla parte degli animali

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808253088

Autori: Jane Goodall, Lisa Vozza (a cura di)

Traduttore: Y. Nicolini

Editore: Zanichelli

Edizione: 20 ottobre 2014

Pagine: 192

Formato: Libro







Il libro della speranza. Manuale di sopravvivenza per un pianeta in pericolo

Titolo: Il libro della speranza

Sottotitolo: Manuale di sopravvivenza per un pianeta in pericolo

ISBN-13: 978-8830101104

Autori: Jane Goodall, Carlton Abrams Douglas, Gail Hudson (Collaboratore principale)

Traduttore: Emma Cappa

Editore: Bompiani

Edizione: 28 settembre 2022

Pagine: 272

Formato: copertina rigida







L’ombra dell’uomo

Titolo: L’ombra dell’uomo

ISBN-13: 978-8832822922

Autore: Jane Goodall

Prefazione: Stephen Jay Gould

Traduttori: Helena Colombini, Federica Frasca

Editore: Castelvecchi

Edizione: 26 febbraio 2018

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







Cambiare il mondo in una notte

Titolo: Cambiare il mondo in una notte

ISBN-13: 978-8883232039

Autore: Jane Goodall

Traduttore: Fiorella Operto

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: prima (1 gennaio 2008)

Pagine: 88

Formato: copertina flessibile







Io e l’Africaָ

Titolo: Io e l’Africaָ

ISBN-13: 978-8866779919

Autore: Jane Goodall

Editore: Armando Editore

Edizione: Prima edizione (15 aprile 2016)

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile











