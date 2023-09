I 5 migliori libri di Marco Lillo

In questa selezione di libri di Marco Lillo disponibili su Amazon, vengono esplorati una serie di argomenti legati alla politica italiana, alla criminalità organizzata e alle questioni sociali.

In generale si può dire che questi testi forniscono preziose informazioni sull’intricata rete di corruzione, dinamiche di potere e segreti nascosti nel contesto italiano.

Un tema comune che attraversa questi libri è la scoperta di verità nascoste e la ricerca della giustizia di fronte a potenti avversari. Fanno luce su eventi e personaggi significativi che hanno caratterizzato la storia recente dell’Italia.

Di cosa parlano i libri di Marco Lillo?

Uno dei libri approfondisce una decisione storica del tribunale del 2018, che segna un momento cruciale nella storia d’Italia. Questa decisione, approfondita in Padrini fondatori , svela il nesso Stato-mafia che getta una lunga ombra sulla situazione Seconda Repubblica. Serve come una lente attraverso la quale i lettori possono testimoniare l’orrore di quell’epoca e le scomode verità che i potenti conoscevano ma non osavano ammettere. Un altro libro, Io posso , racconta una storia avvincente di resilienza sullo sfondo delle controversie sulla proprietà legate alla mafia. Descrive le lotte di Maria Rosa e Savina Pilliu, che hanno combattuto per tre decenni per riconquistare la loro casa da un costruttore legato alla mafia.

Il potere dei segreti fa luce sui segreti scoperti durante l’inchiesta Breakfast della Procura di Reggio Calabria. Questi documenti, originariamente sequestrati per impedirne la pubblicazione, rivelano le verità nascoste dietro questo caso. Il libro offre uno sguardo sulle complessità di questa complessa battaglia legale e sulle forze in gioco. Si rivolge a chi è affascinato dal mondo del giornalismo investigativo e delle manovre legali.

I re di Roma presenta una storia vera sbalorditiva che sembra troppo incredibile per essere reale. Segue le gesta di “il cecato”, un ex terrorista legato alla famigerata Banda della Magliana, che esercita un’immensa influenza politica a Roma.

Lista dei migliori libri di Marco Lillo su Amazon

Ed ora la top list dei 5 migliori libri di Marco Lillo che sono in vendita su Amazon:

Padrini fondatori. La sentenza sulla trattativa Stato-mafia che battezzò col sangue la Seconda Repubblica

Io posso

Il potere dei segreti

I re di Roma. Destra e sinistra agli ordini di mafia capitale

Di padre in figlio. Le carte inedite sul caso Consip e il familismo renziano

