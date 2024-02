I 5 migliori libri di Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie (1952–2023) è stata una saggista, commentatrice e giornalista italiana, rinomata per la sua versatile carriera. Nata a Venezia, ha studiato a Roma, intraprendendo nel 1979 la carriera giornalistica che l’ha portata negli Stati Uniti, in America Latina e in Medio Oriente. I testi di questa selezione offrono approfondimenti su alcuni dei misteri, cambiamenti sociali e momenti storici più avvincenti e oscuri d’Italia.

Di cosa parlano i libri di Maria Giovanna Maglie

Addio Emanuela svela l’agghiacciante narrazione della scomparsa di Emanuela Orlandi, un tuffo nel cuore dei misteri vaticani. Attraverso l’abilità investigativa di Maria, i lettori attraversano le acque torbide del terrorismo internazionale, dei partiti scandalosi e delle lotte di potere, culminando in una rivelazione scioccante che sfida convinzioni di lunga data.

Passando dal passato oscuro all’era digitale, Puttane esplora la trasformazione della prostituzione nell’era di Internet. Maria Giovanna Maglie offre uno sguardo risoluto sulla vita delle donne che vendono il proprio corpo online, libere da sfruttatori e violenza, contrapposte alle tragiche storie di coloro che sono vittime di tratta. Questo lavoro infrange i tabù. Offre una visione cruda e impenitente della professione più antica del mondo all’ombra della tecnologia moderna e della pandemia.

In I dannati del Covid , Maria Giovanna Maglie cattura lo sconvolgimento globale provocato dal COVID-19 attraverso dodici racconti strazianti. Dagli informatori messi a tacere ai piccoli imprenditori in difficoltà, il testo offre uno sguardo cupo alla devastazione della pandemia oltre la crisi sanitaria, mettendo in discussione le azioni dei leader globali e nazionali di fronte a una minaccia senza precedenti.

@realDonaldTrump si sposta nell’ambito politico, raccontando l’ascesa al potere di Donald Trump. Attraverso l’obiettivo di Maria Giovanna Maglie, questo volume fa luce sulla figura sottovalutata e spesso fraintesa di Trump, svelando le manovre dietro le quinte che lo hanno proiettato alla presidenza. È una testimonianza dell’imprevedibilità della politica e del ruolo centrale della percezione dei media.

Infine, Italiani dannati approfondisce la dura battaglia dell’Italia contro il COVID-19, descrivendone in dettaglio le ricadute sociali e politiche. Maria Giovanna Maglie mette a nudo le storie di coloro che sono rimasti sulla scia del virus: vittime non solo della malattia ma delle decisioni del governo. Attraverso una raccolta di narrazioni toccanti, il libro riflette sulle libertà perdute, sull’impatto dei lockdown e sulla natura divisiva delle misure sanitarie in un paese rinomato per la sua cultura e vitalità.

