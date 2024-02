I 5 migliori libri di Mirko Zilahy

Mirko Zilahy (1974-) è un autore e traduttore italiano conosciuto per alcuni suoi romanzi thriller e noir. Il suo romanzo d’esordio, “È così che si uccide”, pubblicato nel 2016, lo ha catapultato verso la fama. Il lavoro di Zilahy si distingue per la sua capacità di tessere narrazioni complesse che esplorano gli aspetti più oscuri della natura umana, distinguendolo come una voce di spicco nella letteratura italiana contemporanea.

In Nostra signora delle nuvole , Mirko prende ci trasporta in un mondo in cui un ragazzino, armato dei sette nomi datigli da sua madre, affronta le sfide della vita utilizzando un linguaggio da lui stesso creato; questo testo è un viaggio attraverso l’infanzia, l’amore e la perdita, il tutto sullo sfondo della lotta di una famiglia per mantenere il proprio mondo fantastico in mezzo alle dure realtà della vita, mostrando come l’amore di una madre e il potere delle storie possono creare un santuario dalle tempeste della vita.

Così crudele è la fine ci trascina nei vicoli bui di Roma, dove Il commissario Mancini, ringiovanito da una nuova determinazione e aiutato dalla sua squadra e già protagonista di “È così che si uccide”, scava nel silenzio della città oscurato da enigmatici omicidi, svelando il mistero di un assassino sfuggente come un riflesso, sfidando Mancini a confrontarsi sia con il criminale che con la propria identità in un narrativa che intreccia passato e presente, realtà e illusione.

La trilogia del caos raccoglie gli avvincenti racconti degli incontri del commissario Mancini con un serial killer che insanguina Roma, mentre combatte i suoi demoni interiori e affronta il suo dolore, mostrando il viaggio di un uomo per scacciare i fantasmi del suo passato insieme alla caccia fisica dei criminali più sinistri di Roma.

In La forma del buio , la notte più buia di Roma prende vita con inquietanti installazioni mentre un assassino trasforma la città in un palcoscenico per i suoi crimini raccapriccianti, presentando le vittime come mostri mitologici; Il commissario Mancini e la sua squadra si tuffano nelle profondità dell’antica Roma per fermare lo Scultore, un viaggio che richiede di affrontare un altro incubo, portando alla luce le ombre di un terrificante passato.

Infine, L’uomo del bosco ci accompagna in un viaggio diverso con John Glynn, uno scienziato la cui invenzione potrebbe salvare milioni, ma la cui vita perfetta viene sconvolta da una serie di eventi straordinari che lo portano a confrontarsi con un terrificante segreto sepolto nei boschi della sua infanzia, rivelando che i segreti più temibili sono quelli più vicini a casa, intrecciando il destino, la scienza e l’inevitabile natura della verità.

Nostra signora delle nuvole

Titolo: Nostra signora delle nuvole

ISBN-13: 978-8869056550

Autore: Mirko Zilahy

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: 12 settembre 2023

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Così crudele è la fine

Titolo: Così crudele è la fine

ISBN-13: 978-8850253890

Autore: Mirko Zilahy

Editore: TEA

Edizione: 30 maggio 2019

Pagine: 418

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La trilogia del caos

Titolo: La trilogia del caos

ISBN-13: 978-8850257706

Autore: Mirko Zilahy

Editore: TEA

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 912

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La forma del buio

Titolo: La forma del buio

ISBN-13: 978-8894953411

Autori: Mirko Zilahy, Esposito, Domenico (Disegni)

Editore: Round Robin Editrice

Edizione: 10 ottobre 2019

Pagine: 92

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’uomo del bosco

Titolo: L’uomo del bosco

ISBN-13: 978-8830446922

Autore: Mirko Zilahy

Editore: Longanesi

Edizione: 6 maggio 2021

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











