I 5 migliori libri di mnemotecnica

Con il termine “mnemotecnica” si indicano i vari metodi che possono essere usati per ricordare e conservare le informazioni in maniera più efficace e, dunque, per migliorare la memoria. La mnemotecnica tratta, dunque, l’utilizzo di strategie d’esercizio come la ripetizione, l’associazione tra le parole e i concetti, la visualizzazione, la narrazione creativa ed altri ancora. Si tratta di un insieme di metodi che possono rivelarsi utili in tante situazioni, non solo quelle legate allo studio. Inoltre sono tecniche che, in alcuni casi, possono essere utili anche per le persone che stanno vivendo perdita di memoria o declino cognitivo.

Di cosa parlano i libri di mnemotecnica

I libri sulla mnemonica trattano proprio i concetti di cui sopra: miglioramento della memoria e relativi esercizi. Questi libri possono contenere, per esempio, indicazioni pratiche per le persone che cercano di migliorare le proprie capacità di memoria e memorizzazione, dalle tecniche di memoria di base alle strategie più avanzate per memorizzare informazioni complesse.

Alcuni dei libri accennano anche alla scienza alla base della memoria e della cognizione, approfondendo argomenti come la neuroplasticità, l’archiviazione della memoria e l’elaborazione delle informazioni. In alcuni casi si affrontano anche i fattori psicologici ed emotivi: anche questi ultimi, infatti, possono migliorare o peggiorare la memoria e portare a condizioni quali l’ansia e lo stress.

Lista dei migliori libri di mnemotecnica su Amazon

In basso l’elenco dei 5 migliori libri di mnemotecnica che sono presenti su Amazon in italiano:

Manuale delle regole mnemotecniche

Titolo: Manuale delle regole mnemotecniche

ISBN-13: 978-8833410463

Autore:

Editore: AIMS

Edizione: terza (20 maggio 2019)

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Mnemotecniche. Tra letteratura, neuroscienze e didattica

Titolo: Mnemotecniche

Sottotitolo: Tra letteratura, neuroscienze e didattica

ISBN-13: 978-8855403948

Autore: Mariafrancesca Lo Nardo

Editore: Susil Edizioni

Edizione: 9 marzo 2022

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il castello della memoria. La mnemotecnica occidentale e la sua applicazione allo studio dei caratteri cinesi

Titolo: Il castello della memoria

Sottotitolo: La mnemotecnica occidentale e la sua applicazione allo studio dei caratteri cinesi

ISBN-13: 978-8862506298

Autore: Matteo Ricci, C. Piccinini (a cura di)

Editore: Guerini e Associati

Edizione: 7 luglio 2016

Pagine: 163

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esercizi mnemonici: La guida completa alla ginnastica mentale per aumentare la memorizzazione

Titolo: Esercizi mnemonici

Sottotitolo: La guida completa alla ginnastica mentale per aumentare la memorizzazione. Scopri come stimolare velocemente la memoria attraverso le tecniche per allenare e sviluppare la mente.

ISBN-13:

Autore: Alberto K. Smith

Editore:

Edizione: 14 febbraio 2021

Pagine: 44

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle











