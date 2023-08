I 5 migliori libri di Piero Fassino

Se andiamoci ora su un’altra selezione di testi dedicati agli appassionati di politica italiana. In questa raccolta di libri di Piero Fassino troverai un’esplorazione completa della politica, della storia e delle questioni sociali italiane. Fassino, figura di spicco della politica italiana, fornisce preziosi spunti su vari aspetti del panorama politico del Paese.

Di cosa parlano i libri di Piero Fassino?

Un tema importante in queste opere è l’evoluzione del movimento politico di sinistra italiano. Fassino approfondisce la storia del Partito Comunista Italiano (PCI) dalla sua nascita nel 1921 fino al suo scioglimento nel 1991. Sottolinea il ruolo del partito nella lotta al fascismo, contribuendo alla resistenza e alla sua trasformazione definitiva in un attore chiave della democrazia italiana. Questo argomento fornisce una profonda comprensione della storia politica dell’Italia e del contributo del PCI alla formazione della nazione.

Fassino esplora anche le sfide politiche contemporanee. In “Pd davvero” riflette sull’ultimo decennio della politica italiana e sulle sfide affrontate dal Partito Democratico in un mondo che cambia. Esamina questioni come il populismo, la crisi economica e la necessità di riaffermare i valori fondamentali della sinistra in una società che sta attraversando trasformazioni significative.

Affronta inoltre specifici progetti infrastrutturali, come la linea ferroviaria ad alta velocità (TAV) che collega Torino a Lione, in Francia, in “TAV. Perché si”. Presenta argomentazioni a favore di questo progetto e le implicazioni più ampie che ha per la connettività e l’apertura dell’Italia al mondo.

In “Per passione”, offre una prospettiva personale sulla politica, intrecciando le sue esperienze di vita con il contesto più ampio della storia politica italiana. Questo libro funge sia da memoria che da prezioso resoconto storico del panorama politico italiano dagli anni ’70 a tempi più recenti.

Lista dei migliori libri di Piero Fassino su Amazon

Ora la lista dei 5 migliori libri di Piero Fassino che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Pd davvero

Titolo: Pd davvero

ISBN-13: 978-8893443302

Autore: Piero Fassino

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 12 ottobre 2017

Pagine: 264











Sicurezza e giustizia. Conversazione con Paolo Borgna

Titolo: Sicurezza e giustizia

Sottotitolo: Conversazione con Paolo Borgna

ISBN-13: 978-8879896177

Autore: Piero Fassino

Editore: Donzelli

Edizione: 6 maggio 2001

Pagine: 190











TAV. Perché si

Titolo: TAV

Sottotitolo: Perché si

ISBN-13: 978-8893950169

Autori: Sergio Chiamparino, Piero Fassino

Editore: La nave di Teseo +

Edizione: 6 dicembre 2018

Pagine: 91











Per passione

Titolo: Per passione

ISBN-13: 978-8817872416

Autore: Piero Fassino

Editore: Rizzoli

Edizione: 27 agosto 2003

Pagine: 428















