I 5 migliori libri di primatologia

Questi libri offrono un esame approfondito della primatologia analizzando dinamiche di genere e comportamento dei primati nonché descrivendo le metodologie di ricerca. Sono essenziali per chiunque sia interessato a comprendere sia gli aspetti scientifici che sociali dei primati.

Di cosa parlano i libri di primatologia

Diversi di Frans de Waal è un esame stimolante delle dinamiche di genere attraverso la lente della primatologia. Basandosi su anni di ricerca su primati come scimpanzé e bonobo, de Waal sfida le visioni convenzionali sui ruoli di genere, evidenziando le differenze e le somiglianze tra le società umane e quelle dei primati. Con umorismo e chiarezza, il libro esplora argomenti complessi come leadership, comportamento sessuale e strutture sociali, promuovendo una comprensione inclusiva del genere al di là degli stereotipi tradizionali.

In Paleo-primatologia e paleo-ambiente , Herbert Thomas approfondisce la storia evolutiva dei primati, esplorando come i cambiamenti climatici e geodinamici abbiano influenzato lo sviluppo dei primi primati, portando all’emergere degli ominidi. Il libro offre una panoramica concisa ma completa dell’evoluzione dei primati, collegando i fattori ambientali ai risultati evolutivi.

Primati è una graphic novel che racconta le storie di tre pioniere delle primatologhe: Jane Goodall, Dian Fossey e Biruté Galdikas. Grazie al loro lavoro pionieristico con scimpanzé, gorilla e oranghi, queste donne hanno dato un contributo significativo alla nostra comprensione del comportamento e della conservazione dei primati. La narrazione, arricchita da narrazioni visive, rende la scienza accessibile al pubblico più giovane. Offre al contempo un resoconto stimolante delle vite e dei successi di queste straordinarie scienziate.

Libri in inglese

Studying Primates di Joanna M. Setchell è una guida dettagliata per coloro che sono impegnati nella ricerca primatologica. Coprendo l’intero spettro delle fasi di ricerca, dalla formulazione di domande e ipotesi alla conduzione di studi e alla comunicazione dei risultati, il libro sottolinea l’importanza dell’etica e dell’integrità nella ricerca. Fornisce consigli pratici su come superare le sfide affrontate sul campo e in laboratorio. È uno strumento essenziale per studenti laureati e ricercatori all’inizio della carriera che cercano di produrre lavori scientifici di alta qualità.

Field and Laboratory Methods in Primatology è una guida per condurre ricerche sui primati, curata da Joanna M. Setchell. Questa edizione aggiornata include nuove informazioni sugli esperimenti sul campo e sulle misurazioni comportamentali. Offre tecniche essenziali sia per il lavoro sul campo che in laboratorio. Con contributi di vari esperti, copre una gamma di argomenti tra cui telerilevamento, tracciamento GPS, ecologia alimentare e considerazioni etiche.

