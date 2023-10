I 5 migliori libri di psicologia dell’umorismo

I libri sulla psicologia dell’umorismo affascinano coloro che sono curiosi del comportamento umano, facendo luce sul motivo per cui troviamo le cose divertenti. Sono utili a psicologi, comici e chiunque sia interessato a comprendere gli intricati meccanismi della risata, migliorando il proprio spirito e le interazioni sociali, garantendo una lettura utile.

Di cosa parlano i libri di psicologia dell'umorismo?

Il primo della lista è Psicologia dell’umorismo , che esplora gli elementi fondamentali dell’umorismo e le sue funzioni sociali. Gli autori Alberto Dionigi e Paola Gremigni offrono una prospettiva psicologica contemporanea, affrontando domande sull’universalità dell’umorismo, sul suo ruolo nelle relazioni e sul suo potenziale per alleviare lo stress e il benessere.

Andando avanti, L’umorismo di Luca Casadio adotta esamina l’umorismo come aspetto integrante della conoscenza umana. Casadio sostiene che l’umorismo sfida le definizioni linguistiche e razionali, offrendo una forma unica di conoscenza relazionale e localizzata. Questo libro colma il divario tra processi cognitivi e umorismo. È una lettura avvincente per coloro che sono interessati alla relazione tra conoscenza e risate.

Umorismo e psicoterapia , a cura di Antonio Scarinci, esplora il potenziale terapeutico dell’umorismo. Evidenziando il suo ruolo nella terapia cognitivo-comportamentale, questo libro presenta una ricerca empirica su come l’umorismo può regolare le emozioni e migliorare la metacognizione.

Utilizzando un approccio diverso, Il settimo senso di Giovannantonio Forabosco approfondisce la scienza dietro l’umorismo. Forabosco esplora la composizione e i principi attivi del nostro “settimo senso”, offrendo approfondimenti sulle formulazioni chimiche e sugli effetti dell’umorismo.

The Psychology of Humor di Rod A. Martin fornisce una panoramica integrativa dell’attuale ricerca sull’umorismo. Martin, un ricercatore nel campo, offre un’esplorazione completa degli aspetti cognitivi, evolutivi e sociali dell’umorismo. Questo libro è una risorsa preziosa per chiunque sia interessato agli studi sull’umorismo, siano essi studenti o ricercatori, poiché riunisce la letteratura sparsa in un’unica fonte autorevole.

Lista dei migliori libri di psicologia dell'umorismo su Amazon

Qui sotto la top list dei 5 migliori libri di psicologia dell’umorismo che sono acquistabili su Amazon: (l’ultimo è in inglese)

Psicologia dell’umorismo

Psicologia dell'umorismo

Autori: Alberto Dionigi, Paola Gremigni

L’umorismo. Il lato comico della conoscenza

Titolo: L’umorismo

Sottotitolo: Il lato comico della conoscenza

Autore: Luca Casadio

Umorismo e psicoterapia. Quando una risata fa bene

Titolo: Umorismo e psicoterapia

Sottotitolo: Quando una risata fa bene

Autore: Antonio Scarinci (a cura di)

The Psychology of Humor: An Integrative Approach

Titolo: The Psychology of Humor

Sottotitolo: An Integrative Approach

Autore: Rod A. Martin

