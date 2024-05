I 5 migliori libri di Roberto Burioni

Di cosa parlano i libri di Roberto Burioni

Il vaccino non è un’opinione di Roberto Burioni chiarisce in modo eloquente l’indispensabilità delle vaccinazioni, sfatando miti comuni con fatti scientifici comprovati. comunica in modo accessibile concetti biomedici complessi, volti ad alleviare i timori dei genitori sulla sicurezza dei vaccini attraverso dati storici e scienza contemporanea.

In La congiura dei somari , Burioni affronta le conseguenze dannose dell’ignorare la competenza scientifica. Questo libro sottolinea che le verità scientifiche non sono democratiche ed evidenzia i pericoli delle idee sbagliate popolari sulla salute. Descrive i processi rigorosi che la scienza implica per separare i fatti dalla finzione.

Balle mortali affronta le terribili conseguenze della disinformazione medica. Burioni approfondisce casi storici e attuali in cui false indicazioni sulla salute hanno avuto esiti fatali, sostenendo il pensiero critico e il metodo scientifico come le migliori difese contro tali pericoli.

Infine, La formidabile impresa racconta la storia rivoluzionaria della tecnologia mRNA, in particolare nel rapido sviluppo dei vaccini contro il COVID-19.. Questo libro celebra la “scienza inutile” che porta a grandi scoperte e offre un resoconto avvincente della tenacia e dell’innovazione che alimentano i progressi della medicina.

Omeopatia di Roberto Burioni esamina criticamente l’omeopatia, presentando una ricchezza di prove scientifiche per metterne in discussione l’efficacia. Il libro approfondisce la storia e i principi dell’omeopatia, dimostrando che, nonostante il diffuso supporto aneddotico, manca di fondamento scientifico. L’approccio chiaro e ragionato di Burioni cerca di illuminare i lettori sul metodo scientifico e sull’importanza della medicina basata sull’evidenza.

La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica

Titolo: La congiura dei somari

Sottotitolo: Perché la scienza non può essere democratica

ISBN-13: 978-8817142816

Autore: Roberto Burioni

Editore: Rizzoli

Edizione: 1 ottobre 2019

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Balle mortali. Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani

Titolo: Balle mortali

Sottotitolo: Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani

ISBN-13: 978-8817105088

Autore: Roberto Burioni

Editore: Rizzoli

Edizione: 9 ottobre 2018

Pagine: 185

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Omeopatia. Bugie, leggende e verità

Titolo: Omeopatia

Sottotitolo: Bugie, leggende e verità

ISBN-13: 978-8817141222

Autore: Roberto Burioni

Editore: Rizzoli

Edizione: 8 ottobre 2019

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La formidabile impresa. La medicina dopo la rivoluzione mRNA

Titolo: La formidabile impresa

Sottotitolo: La medicina dopo la rivoluzione mRNA

ISBN-13: 978-8817158831

Autore: Roberto Burioni

Editore: Rizzoli

Edizione: 29 marzo 2022

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











