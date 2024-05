I 5 migliori libri di Roberto Pecchioli

Di cosa parlano i libri di Roberto Pecchioli

George Soros e la Open Society è diviso in due sezioni: la prima descrive in dettaglio una guerra psicologica condotta attraverso il linguaggio, evidenziando l’ascesa del politicamente corretto e il suo ruolo nel plasmare una nuova visione del mondo attraverso i neologismi, presentandosi come una forma coercitiva di controllo sociale. La seconda parte funge da glossario ragionato, esplorando questi termini con una combinazione di leggerezza, rigore filologico e analisi psicologica.

Volontà d’impotenza approfondisce le prime fasi di una decisiva battaglia futura: il confronto tra il progresso tecnologico sfrenato e la necessità di limiti etici, politici e materiali. Discute della biopolitica trasformata in biocrazia: la gestione e il dominio sulla vita, sul corpo e sul pensiero, sollecitando un ritorno all’umanità in mezzo alla freddezza tecnologica e oligarchica.

Elogio dell’appartenenza sostiene la preservazione dell’identità nazionale e culturale di fronte alla globalizzazione. L’autore, in questo volume di poco più di 300 pagine, presenta il ricco patrimonio culturale italiano, in special modo quello in via di estinzione, sollecitando una rivendicazione dei valori comunitari e della sovranità nazionale sullo sfondo di un ordine globale omogeneizzante, descrivendo una narrazione di resistenza e riaffermazione di appartenenza.

L’uomo transumano fornisce una critica alla caduta dell’Europa moderna nel nichilismo e nel disprezzo di sé, etichettata come “oikofobia” — il rifiuto irrazionale della propria cultura. In generale ripercorre la crisi esistenziale della civiltà occidentale, criticando l’influenza pervasiva delle ideologie progressiste e la correttezza politica che soffoca la sovranità culturale e individuale.

LA GUERRA DELLE PAROLE critica gli sforzi di figure influenti ed entità globaliste per standardizzare diverse civiltà con il pretesto di un ” società aperta.” Lo fa anche esaminando la narrazione secondo cui queste forze esercitano più potere che mai attraverso organizzazioni filantropiche, che sono descritte come fronti di un’agenda tecno-capitalista che cerca di scavalcare il potere e la sovranità pubblici.

George Soros e la Open Society. Il governo dell’oligarchia finanziaria

Titolo: George Soros e la Open Society

Sottotitolo: Il governo dell’oligarchia finanziaria

ISBN-13: 978-8865882436

Autore: Roberto Pecchioli

Editore: Arianna Editrice

Edizione: 17 maggio 2022

Pagine: 256

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Volontà d’impotenza. La cancellazione della civiltà europea

Titolo: Volontà d’impotenza

Sottotitolo: La cancellazione della civiltà europea

ISBN-13: 978-8885574960

Autore: Roberto Pecchioli

Editore: Passaggio al Bosco

Edizione: 10 giugno 2021

Pagine: 315

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Elogio dell’appartenenza. Identità, comunità e amor di Patria al tempo del mondialismo apolide

Titolo: Elogio dell’appartenenza

Sottotitolo: Identità, comunità e amor di Patria al tempo del mondialismo apolide

ISBN-13: 978-8885574441

Autore: Roberto Pecchioli

Editore: Passaggio al Bosco

Edizione: 20 giugno 2020

Pagine: 310

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







L’uomo transumano. La fine dell’umanità

Titolo: L’uomo transumano

Sottotitolo: La fine dell’umanità

ISBN-13: 978-8865882641

Autore: Roberto Pecchioli

Editore: Arianna Editrice

Edizione: NOVITÀ (28 novembre 2023)

Pagine: 240

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







LA GUERRA DELLE PAROLE – Politicamente corretto, neolingua, cultura della cancellazione

Titolo: LA GUERRA DELLE PAROLE – Politicamente corretto, neolingua, cultura della cancellazione

ISBN-13: 978-8885721456

Autore: ROBERTO PECCHIOLI

Editore: NEXUS EDIZIONI SRL

Edizione: 5 dicembre 2023

Pagine: 280

Recensioni:

Formato: copertina flessibile











