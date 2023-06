I 5 migliori libri di sociologia della disabilità

In questo nuovo elenco abbiamo scelto cinque titoli che approfondiscono il campo della sociologia della disabilità. Questi libri forniscono prospettive penetranti, teorie e analisi della disabilità da una lente sociologica. Ogni opera offre approfondimenti e approcci unici, coprendo varie dimensioni della disabilità e le sue implicazioni sociali.

Uno dei libri di questa selezione, Sociologia della disabilità , presenta una riflessione completa e sistematica sulla disabilità da un punto di vista sociologico punto di vista. L’autore, Rocco Di Santo, approfondisce i principali approcci teorici alla disabilità, evidenziandone pregi e limiti. Percorsi di sociologia della disabilità adotta un approccio sperimentale unico applicando la World Systems Analysis al tema della disabilità. Gli autori approfondiscono le intersezioni multidisciplinari tra sociologia del diritto, sociologia della disabilità, scienze politiche e filosofia del diritto, facendo luce sui limiti globali dell’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in Italia.

In La disabilità come relazione sociale , Fabio Ferrucci fornisce una panoramica critica dei principali approcci sociologici alla disabilità, inclusa le prospettive mediche, strutturale-funzionali e costruttiviste. Norma e normalità nei studi sulla disabilità approfondisce l’ambito delle norme e il loro impatto sulla costruzione della disabilità. Il libro esplora il quadro normativo, la dicotomia normale/anormale e le loro implicazioni per la disabilità e la categoria più ampia dei bisogni educativi speciali.

Infine, Sociologia del turismo accessibile fa luce sul ruolo del turismo nella società contemporanea come piattaforma di sperimentazione, innovazione e personalizzazione. Il libro esplora l’importanza delle diverse forme di mobilità nel potenziare il capitale sociale, culturale e relazionale dei viaggiatori disabili.

