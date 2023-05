I 5 migliori libri di statistica per le scienze mediche

In questa raccolta abbiamo una selezione di libri che approfondiscono il campo della statistica applicata alle scienze mediche. Questi testi forniscono preziose informazioni sui concetti e sui metodi statistici necessari per l’analisi dei dati medici e sanitari. Nella maggior parte dei casi cercano di presentare i principi statistici in modo non matematico, rendendoli accessibili a una vasta gamma di lettori.

Di cosa parlano i libri di statistica per le scienze mediche?

Questa raccolta copre vari aspetti della biostatistica e della statistica medica, soddisfacendo diversi livelli di competenza e interessi.

Un libro degno di nota in questo assortimento è Statistica per le scienze mediche , che si distingue per il suo approccio non matematico. Insegna la statistica attraverso esempi facilmente comprensibili, eseguiti direttamente utilizzando i più noti software statistici medici. Nel libro ci sono inoltre numerosi esempi pratici specificamente legati al campo medico. Il libro cerca di ridurre le formule complesse e di fornire spiegazioni concise e chiare.

Un altro libro completo è Biostatistica . Offre una guida approfondita ai concetti, alle tecniche e alle applicazioni della biostatistica nell’attuale contesto sanitario. Questo ampio testo facilita l’apprendimento e il corretto utilizzo di vari strumenti statistici fondamentali per la scienza e la pratica medica.

Anche Biostatistica essenziale è una scelta eccellente. Scritto da Harvey Motulsky, questo libro fornisce una guida non matematica alla biostatistica. Con un focus sulla praticità, offre un approccio semplificato alla comprensione dei concetti chiave.

Infine, Statistica per le professioni sanitarie e Elementi di statistica medica contribuiscono alla raccolta esplorando la statistica nel contesto delle professioni sanitarie.

Ulteriori dettagli

Alcuni testi sono relativamente lunghi e coprono quasi 1.000 pagine, come Biostatistica . All’estremo opposto ci sono lavori più brevi, come Biostatistica essenziale e Elementi di statistica medica , che hanno meno di 250 pagine.

L’edizione più antica inclusa è Statistica per le professioni sanitarie , pubblicata nel 2005. Questo libro fornisce preziose informazioni su concetti statistici rilevanti per le professioni sanitarie, nonostante sia una delle pubblicazioni più vecchie nell’elenco. Al contrario, l’edizione più recente è Biostatistica essenziale , pubblicata nel 2021.

Alcuni libri condividono editori comuni, come Piccin-Nuova Libraria ed Edises.

Lista dei migliori libri di statistica per le scienze mediche

Ora la classifica dei 5 migliori libri di statistica per le scienze mediche:

Statistica per le scienze mediche. Un approccio non matematico

Biostatistica. Concetti di base per l’analisi statistica delle scienze dell’area medico-sanitaria

Biostatistica essenziale. Una guida non matematica

Statistica per le professioni sanitarie

Elementi di statistica medica

