I 5 migliori libri di Viola Di Grado

Viola Di Grado (1987) è una autrice italiana nota per la sua inventiva linguistica e la vivida narrazione. Nata a Catania, ha proseguito la sua formazione in filosofie dell’Asia orientale presso l’Università di Londra. Di Grado ha esordito nella letteratura all’età di 23 anni con “Settanta acrilico trenta lana”, romanzo che le è valso il Premio Campiello Opera Prima, diventando la più giovane vincitrice del premio.

Di cosa parlano i libri di Viola Di Grado

Fuoco al cielo svela un racconto toccante ambientato a Musljumovo, un villaggio contaminato da catastrofi nucleari. Qui, l’intensa storia d’amore di Tamara e Vladimir emerge in mezzo alla desolazione, dimostrando che anche nei luoghi più oscuri, l’amore può accendere una luce salvifica. La loro relazione, che sboccia in un paesaggio segnato dalla malevolenza della storia, mostra come l’affetto possa sia potenziare che consumare, portando a un climax trasformativo ispirato a eventi reali.

Settanta acrilico trenta lana , incontriamo Camelia, una giovane donna di Leeds alle prese con il dolore e l’isolamento. La sua vita prende una svolta con Wen, che la introduce agli ideogrammi cinesi, che simboleggiano un ponte verso la guarigione e la scoperta di sé.

Fame blu trasporta i lettori a Shanghai, dove una donna italiana solitaria incontra Xu, ognuno in fuga dal proprio passato travagliato. Il loro legame, segnato da un’insaziabile solitudine, si evolve in un’intensa e oscura esplorazione degli affetti e dell’identità. Ambientato sullo sfondo dell’espansione alienante di Shanghai, questo racconto esplora gli estremi dell’amore e l’essenza della connessione umana.

In Marabbecca , un mito siciliano fa da sfondo al coinvolgimento di Clotilde con Angelica e alla trasformazione di Igor dopo l’incidente. Questo racconto visionario, ambientato in una Sicilia mitica, approfondisce l’identità, l’amore e gli insidiosi percorsi delle emozioni umane, culminando in una narrazione tanto incantevole quanto profonda.

Infine, Bambini di ferro racconta la storia di Sumiko, orfana in un Giappone futuristico, e Yuki, incaricata di le sue cure. Il loro viaggio in una zona di pericoloso silenzio rivela segreti del passato e una possibilità di redenzione. Questo romanzo esplora i temi del trauma, della guarigione e dei complessi strati della connessione umana attraverso la sua narrazione vivida e fantasiosa.

Lista dei migliori libri di Viola Di Grado su Amazon

Ed ora la top list dei 5 migliori libri di Viola Di Grado che si possono trovare su Amazon.it:

Fuoco al cielo

Titolo: Fuoco al cielo

ISBN-13: 978-8893448185

Autore: Viola Di Grado

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 21 marzo 2019

Pagine: 233

Formato: copertina flessibile







Settanta acrilico trenta lana

Titolo: Settanta acrilico trenta lana

ISBN-13: 978-8834610169

Autore: Viola Di Grado

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 31 marzo 2022

Pagine: 322

Formato: copertina flessibile







Fame blu

Titolo: Fame blu

ISBN-13: 978-8834610039

Autore: Viola Di Grado

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 31 marzo 2022

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Marabbecca

Titolo: Marabbecca

ISBN-13: 978-8834616451

Autore: Viola Di Grado

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 12 gennaio 2024

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







Bambini di ferro

Titolo: Bambini di ferro

ISBN-13: 978-8893440042

Autore: Viola Di Grado

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 14 aprile 2016

Pagine: 249

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Viola Di Grado