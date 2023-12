I 5 migliori libri motivazionali per ragazze

Questa selezione di libri motivazionali si rivolge principalmente alle ragazze, offrendo racconti e attività stimolanti. Dalle frasi motivazionali colorate alle narrazioni avventurose, questi lavori promuovono l’autostima, la curiosità e uno spirito coraggioso nei loro lettori.

Di cosa parlano i libri motivazionali per ragazze?

Sono forte, coraggiosa e intelligente , di June & Lucy Kids, è più di un semplice libro da colorare. È utile di ispirazione per le ragazze. Con 30 pagine piene di frasi edificanti come “Adoro imparare cose nuove”, incoraggia la creatività e la fiducia in se stessi. La varietà di illustrazioni, con animali, sirene e unicorni, non solo affascina ma dà anche potere al suo pubblico. Il suo fascino è stato riconosciuto in diverse recensioni su Amazon, nonostante alcuni problemi minori legati alla fuoriuscita di inchiostro dalle pagine.

L’avventuroso libro per ragazze coraggiose di Andrea J. Buchanan e Miriam Peskowitz è uno scrigno di conoscenza e divertimento. È una guida stimolante che insegna mosse di karate, costruzione di scooter e racconta storie di regine guerriere. Rivolto a ragazze dai 10 anni in su, è sia un’avventura che un’esperienza di apprendimento. Le recensioni ne lodano i contenuti accattivanti e la versatilità. È un regalo amato dai giovani lettori.

Coraggiosa come una ragazza , scritta da Sarah Allen, ci porta nella vita di Libby Monroe, una ragazza di 12 anni -vecchia con un cuore grande quanto i suoi sogni. Il suo viaggio per partecipare a un concorso scolastico per aiutare sua sorella mette in mostra il suo carattere eccezionale. Unendo la scienza con commoventi dinamiche familiari, questo libro non è solo una storia di determinazione ma anche un omaggio alle scienziate.

Noi, ragazze senza paura di Daniela Palumbo presenta otto avvincenti storie di impavide donne italiane. Dagli scienziati ai rivoluzionari, queste narrazioni rompono le barriere e accendono lo spirito di libertà nei giovani lettori. Il libro ha raccolto elogi per la sua profondità emotiva e la narrazione accattivante. È una lettura utile per coloro che cercano ispirazione dalle eroine della vita reale.

Hero Girl di Caroline Paul, illustrata da Wendy MacNaughton, sfida gli stereotipi con il suo spirito avventuroso. È un racconto autobiografico che incoraggia le ragazze ad accettare le sfide e a vivere la vita senza paura. Sebbene manchi di recensioni, il suo messaggio di coraggio rispetto alla perfezione è chiaro e si rivolge alle giovani ragazze desiderose di lasciare il segno nel mondo.

L'avventuroso libro per ragazze coraggiose

Titolo: L'avventuroso libro per ragazze coraggiose

ISBN-13: 978-8804681649

Autori: Andrea J. Buchanan, Miriam Peskowitz

Illustratore: Alexis Seabrook

Traduttori: Carolina Capria, Mariella Martucci

Editore: Mondadori

Edizione: 31 ottobre 2017

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Coraggiosa come una ragazza

Titolo: Coraggiosa come una ragazza

ISBN-13: 978-8811814382

Autore: Sarah Allen

Traduttore: Silvia Cavenaghi

Editore: Garzanti

Edizione: quarta (25 febbraio 2021)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Noi, ragazze senza paura. Otto storie di donne coraggiose

Titolo: Noi, ragazze senza paura

Sottotitolo: Otto storie di donne coraggiose

ISBN-13: 978-8817185028

Autore: Daniela Palumbo

Editore: Rizzoli

Edizione: 16 gennaio 2024

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Hero girl. Il coraggio è la nuova bellezza. Spunti e dritte per ragazze alla conquista del mondo: 1

Titolo: Hero girl. Il coraggio è la nuova bellezza. Spunti e dritte per ragazze alla conquista del mondo

Sottotitolo: 1

ISBN-13: 978-8809847699

Autore: Caroline Paul

Illustratore: Wendy MacNaughton

Traduttore: Sara Reggiani

Editore: Giunti Editore

Edizione: 22 febbraio 2017

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











