I 5 migliori libri per aprire un azienda agricola

Se i libri per aprire un’azienda agricola fossero una persona, sarebbero un agricoltore esperto che condivide una saggezza senza tempo. Per agronomi in erba e menti curiose, questi libri svelano l’intricata scienza dell’agricoltura, fungendo da modelli vitali per iniziative agricole sostenibili.

Di cosa parlano i libri per aprire un azienda agricola?

Iniziando con Aprire un’azienda agricola , Santori offre una guida onnicomprensiva su come avviare da zero un’impresa agricola. Coprendo tutto, dall’ideazione iniziale alle pratiche di gestione, il volume fornisce strategie tangibili integrate con esempi di vita reale. Unica è l’inclusione di un software “agriplan”, che mira ad assistere nella creazione di un piano aziendale dettagliato. È interessante notare che l’ultima parte del libro fornisce preziosi spunti di imprenditori agricoli di successo.

Agroalimentare di Fiorillo, Lo Zoppo e Bissaro, approfondisce gli aspetti gestionali delle moderne imprese agricole. Una miscela di simulazioni interattive, contenuti multimediali e casi di vita reale garantisce che i lettori acquisiscano competenze sia fondamentali che avanzate.

Azienda agricola multifunzionale. Le attività per integrare il reddito esplora come le aziende agricole tradizionali possono evolversi in aziende multifunzionali. Aggiungendo servizi che vanno dall’agriturismo alle attività educative, le imprese agricole possono aumentare il proprio reddito.

C’è anche l’intrigante Coltivare bio con successo. di Fortier approfondisce il mondo dell’agricoltura bio-intensiva per le piccole imprese. Sostenendo pratiche agricole sostenibili e locali, offre una nuova prospettiva, particolarmente preziosa per gli appassionati di agricoltura biologica.

Coltiva il tuo futuro guida i giovani agricoltori nell’avvio di attività agricole multifunzionali, affrontando sfide come accesso a terra, credito e formazione. Basato sull’esperienza di Cooperativa Co.ra.g.gio., INEA e Fondazione Roma Solidale.

Lista dei migliori libri per aprire un azienda agricola su Amazon

E adesso la top list dei 5 migliori libri per aprire un azienda agricola che sono disponibili su Amazon:

Aprire un’azienda agricola. Guida pratica e business plan

Titolo: Aprire un’azienda agricola

Sottotitolo: Guida pratica e business plan

ISBN-13: 978-8891645135

Autore: Santori

Editore: Maggioli Editore

Edizione: I (15 agosto 2020)

Pagine: 313

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Agribusiness. Management dell’azienda agricola

Titolo: Agribusiness

Sottotitolo: Management dell’azienda agricola

ISBN-13: 978-8823838406

Autori: Vitaliano Fiorillo, Marianna Lo Zoppo

Prefazione: Gianantonio Bissaro

Editore: EGEA

Edizione: 28 aprile 2022

Pagine: 419

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Azienda agricola multifunzionale. Le attività per integrare il reddito

Titolo: Azienda agricola multifunzionale

Sottotitolo: Le attività per integrare il reddito

ISBN-13: 978-8872203514

Autori: Marco Boschetti, Giorgio Lo Surdo

Editore: L’Informatore Agrario

Edizione: 13 aprile 2016

Pagine: 244

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Coltivare bio con successo. Il primo manuale di orticultura bio-intensiva per piccole aziende

Titolo: Coltivare bio con successo

Sottotitolo: Il primo manuale di orticultura bio-intensiva per piccole aziende

ISBN-13: 978-8866813835

Autori: Jean-Martin Fortier, Myrtha Zierock (a cura di)

Traduttore: Tiziano Garulli

Editore: Terra Nuova Edizioni

Edizione: 30 maggio 2018

Pagine: 231

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Coltiva il tuo futuro. Orientamento per l’avvio di attività agricola multifunzionale

Titolo: Coltiva il tuo futuro

Sottotitolo: Orientamento per l’avvio di attività agricola multifunzionale

ISBN-13: 978-8899104054

Editore: Edizioni Efesto

Edizione: 21 luglio 2014

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri per aprire un azienda agricola





Tabella riepilogativa dei migliori libri per aprire un azienda agricola