I 5 migliori libri su Dolce & Gabbana

Immergiti nel mondo dell’alta moda con questi titoli che svelano l’enigma di Dolce & Gabbana, uno dei nomi più illustri del settore della moda. Questi libri offrono uno sguardo esclusivo sui loro stili rivoluzionari, sui design iconici e sul percorso artistico che ha definito la moda moderna. Ideali sia per gli appassionati che per i professionisti, esplorano l’evoluzione del marchio, l’influenza e l’estetica unica del duo.

Di cosa parlano i libri su Dolce & Gabbana?

Vogue. Dolce & Gabbana presenta una narrazione accattivante sul dinamico duo, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, e sul loro viaggio per diventare icone della moda. Questo testo, che include prospettive approfondite sul loro stile teatralmente audace di ispirazione siciliana, è utile per chiunque sia affascinato dalla fusione di motivi tradizionali con la moda contemporanea. È un tuffo nel profondo dei loro stili distintivi: pensa ai corsetti impreziositi da Swarovski, agli abiti in tulle dipinti a mano e ai broccati barocchi.

Libri in inglese

Passando a un’esplorazione più tematica, Nero. The color of Dolce & Gabbana è un’antologia visivamente sbalorditiva, incentrata sull’uso del nero da parte dei designer. Questo volume, ricco di immagini artistiche e contributi di numerosi artisti, funge da fonte di ispirazione e testimonianza dell’atemporalità del nero nella moda. Privo di testo, parla chiaro attraverso le sue fotografie. È un must per i creativi visivi e gli appassionati di moda.

In Dolce & Gabbana , Franca Sozzani offre uno sguardo conciso ma approfondito sulla storia del marchio sin dalla sua nascita nel 1982. Sebbene compatto, questo libro è ricco di evocative immagini in bianco e nero che catturano l’essenza della filosofia della moda di Dolce & Gabbana. È una testimonianza di come la moda non sia solo abbigliamento ma un atteggiamento, una rappresentazione della sensualità e della raffinatezza attraverso il tessuto e il design.

Twenty years of Dolce & Gabbana for men di Tim Blanks è un ampio viaggio visivo che celebra due decenni di innovazioni del marchio nella moda maschile. Questo volume evidenzia il loro approccio rivoluzionario all’abbigliamento maschile, dalle sponsorizzazioni delle celebrità alle sfilate rivoluzionarie. Anche se leggero nel contenuto testuale, è un ricco archivio visivo per chi è interessato all’evoluzione della moda maschile e al ruolo chiave che Dolce & Gabbana ha giocato nel plasmarla.

Infine, Icons. Dolce & Gabbana 1990-2010 sposta l’attenzione sulla raffinata e meticolosa lavorazione artigianale che definisce le creazioni sartoriali di Dolce & Gabbana. Illustrato con le fotografie di Gian Paolo Barbieri, questo libro è un omaggio all’arte sartoriale e alla minuziosa attenzione ai dettagli di ogni capo. È un inno alla qualità scultorea degli abiti e all’espressione artistica insita in ogni pezzo. È un prezioso complemento per coloro che apprezzano gli aspetti più raffinati del design della moda.

