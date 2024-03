I 5 migliori libri su escursioni e sentieri del Molise

Questi libri propongono sentieri panoramici e itinerari escursionistici del Molise. Forniscono, sotto forma di guide, consigli essenziali per avventurieri e amanti della natura. Coprono diversi percorsi, approfondimenti storici e consigli pratici per garantire un’esperienza di trekking appagante.

Di cosa parlano i libri su escursioni e sentieri del Molise

La via del tratturo a piedi di Bruno Petriccione e Sarah Gregg costituisce un compagno dettagliato per chi ama esplorare gli antichi sentieri dei pastori dalle selvagge montagne dell’Abruzzo alle accoglienti colline del Molise. Coprendo 110 km in sei tappe, il libro offre descrizioni precise dei percorsi, mappe dettagliate, profili altimetrici e approfonditi resoconti storici e culturali, migliorando l’esperienza di trekking da Pescasseroli a Campobasso.

Trekking in Molise , scritto da Vincenzo Fierro, si propone come una guida indispensabile per gli appassionati di trekking desiderosi di scoprire le bellezze naturali del Molise. Nonostante la sua brevità, il libro ispira i lettori a esplorare le maestose montagne e le riserve naturali della regione, fungendo da bussola per le vette iconiche e fornendo un punto di partenza per scoprire sentieri specifici per godersi appieno le fasi del trekking molisano.

Sebbene la Carta Alto Molise manchi di informazioni dettagliate, è implicito che sia una risorsa preziosa per gli escursionisti interessati ai sentieri dell’Alto Molise, indicando che potrebbe offrire mappe e percorsi per esplorare questa specifica area del Molise.

Molise-Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria di Marta Zarelli, Francesco Cappellari e Corrado Gentile cattura l’essenza di il paesaggio dell’Italia centrale attraverso il Sentiero Italia. Questo ampio lavoro guida il lettore attraverso percorsi segnati dal fascino storico e dalla bellezza naturale attraverso diverse regioni, incluso il Molise. Offre una guida al cuore dell’aspro territorio italiano.

La strada da fare di Maria Clara Restivo è un racconto avvincente del viaggio di due donne a piedi attraverso i terreni sconosciuti della Molise. Questo libro racchiude l’essenza del viaggio, concentrandosi sul ritmo lento del camminare, sulla ricchezza degli incontri e sulla bellezza dei sentieri e delle valli perdute. Dipinge un quadro vivido del Molise attraverso gli occhi, i passi e le storie di chi ne percorre i sentieri.

La via del tratturo a piedi. Da Pescasseroli a Campobasso in 6 tappe

Trekking in Molise

Carta Alto Molise. Sentiero trekking Italia

Molise-Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria. Da Isernia a Bocca Trabaria

La strada da fare. In cammino nella regione che (non) c'è

