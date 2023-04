I 5 migliori libri su Giulio Regeni

Giulio Regeni è stato un ricercatore italiano torturato ed ucciso brutalmente in Egitto nel 2016. Si ritiene sia stato ucciso a causa del suo interessamento e delle sue ricerche riguardo ai sindacati indipendenti del paese. In ogni caso questo omicidio è diventato un caso internazionale perché l’indagine riguardo alla sua morte è stata segnata da tanti ritardi e dalla mancanza di collaborazione da parte delle stesse autorità egiziane.

L’Italia, così come diversi altri Stati, hanno, nel corso degli anni, fatto pressioni internazionali per chiedere la verità e la consegna dei responsabili senza ottenere grossi progressi.

Di cosa parlano i libri su Giulio Regeni

I libri su Giulio Regeni in genere approfondiscono i dettagli della sua vita e del suo lavoro, nonché le circostanze del suo omicidio e le successive indagini. Trattano anche il contesto politico e sociale dell’Egitto in quel momento, così come il ruolo dei governi, in particolare di quello italiano e di quello egiziano, nei confronti del caso. Possono anche esaminare le questioni più ampie della libertà accademica, dei diritti umani e delle responsabilità degli stati nei confronti della sicurezza delle persone.

Lista dei migliori libri su Giulio Regeni su Amazon

Ed ora l’elenco dei 5 migliori libri su Giulio Regeni che sono acquistabili su Amazon Italia:

Giulio Regeni: Ricatto di Stato

Titolo: Giulio Regeni

Sottotitolo: Ricatto di Stato

ISBN-13: 978-8832828627

Autore: Camillo Arcuri

Editore: Castelvecchi

Edizione: 23 gennaio 2020

Pagine: 143

Formato: copertina flessibile







Morire al Cairo. I misteri dell’uccisione di Giulio Regeni

Titolo: Morire al Cairo

Sottotitolo: I misteri dell’uccisione di Giulio Regeni

ISBN-13: 978-8869446528

Autore: Antonella Beccaria, Gigi Marcucci

Editore: Castelvecchi

Edizione: 25 agosto 2016

Pagine: 131

Formato: copertina flessibile







La libertà sindacale nel mondo: nuovi profili e vecchi problemi. In memoria di Giulio Regeni

Titolo: La libertà sindacale nel mondo

Sottotitolo: nuovi profili e vecchi problemi. In memoria di Giulio Regeni

ISBN-13: 978-8893915700

Autore: Antonio Baylos Grau (a cura di), Lorenzo Zoppoli (a cura di)

Editore: Editoriale Scientifica

Edizione: 1 maggio 2019

Pagine: 530

Formato: copertina flessibile







Minnena. L’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni

Titolo: Minnena

Sottotitolo: L’Egitto, l’Europa e la ricerca dopo l’assassinio di Giulio Regeni

ISBN-13: 978-8846921871

Autore: Lorenzo Casini (a cura di), Daniela Melfa (a cura di), Paul Starkey (a cura di)

Editore: Mesogea

Edizione: 6 febbraio 2020

Pagine: 239

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su Giulio Regeni

Argomenti che possono essere trattati nei libri su Giulio Regeni

Vita e opera di Giulio Regeni

Il contesto politico e sociale dell’Egitto

Lo stato della libertà accademica in Egitto e in altri paesi

Il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei governi nella promozione dei diritti umani

Le sfide affrontate da ricercatori e accademici in aree sensibili

L’importanza dei diritti umani e dello stato di diritto

Le difficoltà di indagare sulle violazioni dei diritti umani nei regimi autoritari

L’impatto del caso Giulio Regeni sui rapporti Italia-Egitto

L’uso della tortura e altre violazioni dei diritti umani da parte dei governi

La necessità di una cooperazione internazionale nella promozione dei diritti umani

Il futuro della libertà accademica e dei diritti umani

Categorie di persone che potrebbero essere interessate ai libri su Giulio Regeni

Accademici e ricercatori

Politici e funzionari governativi

Attivisti per i diritti umani e sostenitori

Giornalisti e professionisti dei media

Studenti ed educatori

Avvocati e professionisti legali impegnati spesso nelle controversie internazionali

Diplomatici ed esperti di politica estera

Operatori di ONG e attivisti della società civile

Studiosi di relazioni internazionali

Storici e politologi

Filosofi ed esperti di etica





