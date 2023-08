I 5 migliori libri su Malala Yousafzai

Su Amazon c’è un’interessante raccolta di libri incentrati sulla straordinaria vita e missione di Malala Yousafzai. Queste opere ruotano collettivamente attorno a un tema potente e toccante: la lotta per l’istruzione e i diritti delle donne. In questa panoramica, esploreremo l’argomento generale di questi libri.

Di cosa parlano i libri su Malala Yousafzai?

“Io sono Malala” racconta il calvario che ha cambiato la vita di Malala quando è stata presa di mira dai talebani per aver sostenuto l’istruzione per le ragazze. Questo libro è un avvincente racconto della sua vita coraggiosa, diventando un simbolo universale del diritto all’istruzione. È una lettura obbligata per chi è interessato alla sua incredibile storia.

“Malala: La mia battaglia per i diritti delle ragazze” presenta una versione condensata del suo libro di memorie, pensata per i lettori più giovani. Con illustrazioni, un glossario e una sequenza temporale, mette in evidenza la determinazione di Malala e l’importanza di opporsi all’odio.

“Storia di Malala” offre una prospettiva in stile documentaristico, ritraendo la vita, le paure, le amicizie e i sogni di Malala sullo sfondo della Swat Valley. È una narrazione avvincente della battaglia non violenta di una giovane ragazza per l’educazione e i diritti.

“Io sono Adila” è pensato per i giovani lettori, offrendo un racconto illustrato della storia di Malala, rendendolo accessibile a bambini di 6 anni.

“La matita magica di Malala” adotta un approccio diverso, raccontando i suoi primi sogni di possedere una matita magica per cambiare il suo mondo. Questo libro splendidamente illustrato racconta la storia di come Malala sia passata dal desiderio di cambiamento alla lotta attiva per esso.

Lista dei migliori libri su Malala Yousafzai su Amazon

Di seguito l’elenco dei 5 migliori libri su Malala Yousafzai che sono acquistabili su Amazon:

Io sono Malala. La mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne

Titolo: Io sono Malala

Sottotitolo: La mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne

ISBN-13: 978-8811149682

Autori: Malala Yousafzai, Christina Lamb

Traduttore: Stefania Cherchi

Editore: Garzanti

Edizione: tredicesima (31 maggio 2018)

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Malala. La mia battaglia per i diritti delle ragazze

Titolo: Malala

Sottotitolo: La mia battaglia per i diritti delle ragazze

ISBN-13: 978-8811605331

Autori: Malala Yousafzai, Patricia McCormick, Kerascoët (Illustratore)

Traduttore: Sara Caraffini

Editore: Garzanti

Edizione: sesta (29 novembre 2018)

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Storia di Malala

Titolo: Storia di Malala

ISBN-13: 978-8804639770

Autore: Viviana Mazza

Illustratore: Paolo D’Altan

Editore: Mondadori

Edizione: 6 maggio 2014

Pagine: 181

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Io sono Adila. La storia illustrata di Malala Yousafzai

Titolo: Io sono Adila

Sottotitolo: La storia illustrata di Malala Yousafzai

ISBN-13: 978-8898947058

Autore: Fulvia Degl’Innocenti

Illustratore: A. Forlati

Editore: Settenove

Edizione: 1 gennaio 2015

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La matita magica di Malala

Titolo: La matita magica di Malala

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8811676355

Autori: Malala Yousafzai, Kerascoët (Illustratore)

Traduttore: Stefania Cherchi

Editore: Garzanti

Edizione: illustrata (30 novembre 2017)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri su Malala Yousafzai





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Malala Yousafzai