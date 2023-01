I 5 migliori libri su Polignano a Mare

Polignano a Mare è un comune pugliese della provincia di Bari, una delle mete turistiche più gradite dai visitatori nel corso degli ultimi anni in Puglia. Tra le caratteristiche principali di Polignano c’è il fatto che si trova sul bordo di un’alta scogliera, una sorta di sperone roccioso che si affaccia sul mare Adriatico. In ogni caso Polignano è nota anche per gli splendidi paesaggi costieri, per diverse architetture storiche e per le tradizioni nonché per le acque cristalline e il centro storico affascinante.

I libri che trattano Polignano a Mare spesso trattano della storia e delle tradizioni di questa città. Una buona guida di viaggio è Polignano a Mare di Domenico Matarrese, un libro che descrive i luoghi da visitare, tra chiese, siti archeologici, piazze e grotte marine, nonché caratteristiche come quelle relative alla cucina e agli eventi.

Su Amazon c’è anche un libro dedicato alla storia di questa città che si concentra dalle origini dell’insediamento fino alla fine del XVIII secolo.

Lista dei migliori libri su Polignano a Mare su Amazon

Ed ora la lista dei 5 migliori libri su Polignano a Mare che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Polignano a Mare

Titolo: Polignano a Mare

ISBN-13: 978-8867171934

Autore: Domenico Matarrese

Editore: Adda

Edizione: 1 agosto 2015

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia di Polignano. Dalle origini alla fine del secolo XVIII

Titolo: Storia di Polignano

Sottotitolo: Dalle origini alla fine del secolo XVIII

ISBN-13: 978-8866741213

Autore: Gianfrancesco Pascali

Editore: Edizioni Giuseppe Laterza

Edizione: 1 agosto 2015

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Polignano a Mare. La chiesa matrice Santa Maria Assunta

Titolo: Polignano a Mare

Sottotitolo: La chiesa matrice Santa Maria Assunta

ISBN-13: 978-8867175819

Autore: Bianca Tavassi La Greca, Ricardo De Mambro Santos

Fotografo: Nando Di Masi

Editore: Adda

Edizione: 1 dicembre 2021

Pagine: 84

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Polignano a Mare e la sua cattedrale

Titolo: Polignano a Mare e la sua cattedrale

ISBN-13: 978-8880865223

Autore: Giove Z. Daresta, Massimo Tamburrini

Editore: Congedo

Edizione: 1 gennaio 2003

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Polignano a Mare. Antologia di emozioni

Titolo: Polignano a Mare

Sottotitolo: Antologia di emozioni

ISBN-13: 978-8867173242

Autore: Michele Buquicchio

Editore: Adda

Edizione: 4 agosto 2017

Pagine: 196

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su Polignano a Mare





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Polignano a Mare