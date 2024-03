I 5 migliori libri su propriocezione e cinestesia

La propriocezione, nota anche come cinestesia, è la capacità del corpo di percepire la propria posizione e i propri movimenti, consentendo la coordinazione e l’equilibrio senza osservare direttamente gli arti. Questo senso interno è fondamentale per le attività quotidiane e la funzione fisica. Questi titoli possono essere interessanti sia per gli appassionati che per i professionisti, ad esempio per quelli impegnati nelle attività motorie, anche perché possono coprire esercizi innovativi, basi teoriche e applicazioni pratiche per migliorare l’intelligenza del movimento e, appunto, l’equilibrio.

L’intelligenza nel movimento svela il segreto dietro la grazia disinvolta di atleti, ballerini e acrobati. Esplora il modo in cui il cervello orchestra il movimento. Offre un tesoro di esercizi ed esperienze percettive per migliorare l’intelligenza motoria. Con un focus su percezione, propriocezione e postura, il libro è arricchito da un’area online con 49 video per guidare visivamente attraverso alcuni esercizi. È una risorsa interessante per chi si occupa di riabilitazione, sport e cure preventive.

La propriocezione colma il divario tra propriocezione e prestazione atletica, soprattutto negli atti di equilibrio. Italo Sannicandro condivide le sue esperienze applicate in vari sport. Descrive i benefici scientificamente verificati della pratica propriocettiva nella prevenzione degli infortuni e nel miglioramento delle prestazioni. Attraverso approfondimenti teorici e applicazioni pratiche, incluso un protocollo dettagliato di 12 settimane, questo volume costituisce una guida preziosa sia per i professionisti che per gli atleti.

Manuale di psicoposturologia introduce un approccio innovativo al benessere olistico attraverso la psicoposturologia. Fornisce un viaggio personalizzato verso una migliore comprensione di se stessi, sfruttando la postura del corpo per favorire la salute mentale. Il libro fonde visioni cognitive post-razionaliste con la terapia cinestetica. Offre un metodo accessibile e privo di effetti collaterali applicabile a qualsiasi età per il miglioramento emotivo e cognitivo.

Esercizi propriocettivi per una “ginnastica totale” presenta una guida alla ginnastica propriocettiva con oltre 150 esercizi di base e più di 10.000 variazioni utilizzando Neutral Balance PRO. Questo strumento aiuta a migliorare l’equilibrio e le capacità propriocettive in vari ambiti, dal recupero motorio all’allenamento sportivo. Giancarlo Pellis sottolinea lo sviluppo organico dell’equilibrio posturale attraverso esercizi che sfidano e adattano il sistema neuromuscolare per mantenere l’equilibrio.

Propriocezione e controllo neuromuscolare nella stabilità articolare approfondisce la scienza fondamentale della propriocezione e il suo ruolo fondamentale nel controllo neuromuscolare e nelle articolazioni stabilità. A cura di Scott M. Lephart e Freddie H. Fu, questo compendio raccoglie ricerche attraverso le discipline per fungere da risorsa utile per studenti e professionisti. Esamina le strutture, le funzioni e le funzioni del sistema sensomotorio e l’importanza della propriocezione nella riabilitazione e nella prevenzione degli infortuni.

L’intelligenza nel movimento. Percezione, propriocezione, controllo posturale

Titolo: L’intelligenza nel movimento

Sottotitolo: Percezione, propriocezione, controllo posturale

ISBN-13: 978-8870514223

Autori: Katia Francesconi, Giovanni Gandini

Editore: Edi. Ermes

Edizione: 1 dicembre 2015

Pagine: 528











La propriocezione. Rapporti con la capacità di disequilibrio negli sport di situazione

Titolo: La propriocezione

Sottotitolo: Rapporti con la capacità di disequilibrio negli sport di situazione

ISBN-13: 978-8860281012

Autore: Italo Sannicandro

Editore: Calzetti Mariucci

Edizione: 1 maggio 2007

Pagine: 163











Manuale di psicoposturologia. La psicoterapia cinestesica

Titolo: Manuale di psicoposturologia

Sottotitolo: La psicoterapia cinestesica

ISBN-13: 978-8833815169

Autori: Anna Rita Cleri, Fausto Tagliaferri

Editore: Edizioni Efesto

Edizione: 12 febbraio 2024

Pagine: 206











Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability

Titolo: Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability

ISBN-13: 978-0880118644

Autori: Scott M. Lephart (a cura di), Freddie H. Fu (a cura di)

Editore: Human Kinetics

Edizione: 5 gennaio 2000

Pagine: 439















