I 5 migliori libri su Rosalind Franklin

La raccolta di libri su Rosalind Franklin servono non solo come tributo alla sua eredità, ma anche come finestre sul contesto più ampio delle donne nella scienza durante la sua epoca. Questi lavori fanno luce sul suo ruolo nella scoperta della struttura del DNA e sul suo viaggio come donna nel mondo della scienza dominato dagli uomini.

Di cosa parlano i libri su Rosalind Franklin?

L’argomento centrale di questi libri è la straordinaria storia di Rosalind Franklin, un genio spesso trascurato che ha svolto un ruolo fondamentale nello svelare i misteri del DNA. Approfondiscono i suoi primi anni di vita, i risultati scientifici e la sua sfortunata morte all’età di 37 anni forse legata al suo lavoro con le apparecchiature a raggi X.

Un libro, in particolare, offre una biografia dettagliata di Franklin, coprendo i suoi primi anni di vita a Londra, i suoi contributi durante la seconda guerra mondiale, il suo lavoro con la cristallografia a raggi X e il suo ruolo nella fotografia del DNA. Evidenzia la rivalità tra gli scienziati nella corsa per scoprire la struttura del DNA e le sfide che Franklin ha dovuto affrontare come donna sul campo.

Un altro libro esplora i contributi di Franklin alla comprensione della struttura a doppia elica del DNA, sottolineando il suo ruolo significativo nello stabilire la sua esistenza in due forme e nell’acquisire fotografie a raggi X. Ciò solleva dubbi sul fatto che Crick e Watson avrebbero potuto fare la loro scoperta rivoluzionaria senza il suo lavoro.

Inoltre, c’è un libro conciso che fornisce una panoramica della vita di Rosalind Franklin, toccando i suoi primi anni, le sue esperienze in tempo di guerra, il suo lavoro sul DNA e la sua vita successiva e la sua malattia. Questo testo cerca di offrire una panoramica rapida ma informativa dei suoi risultati.

Infine, un libro della serie “Trailblazers in Science and Technology” si concentra sui contributi di Franklin allo studio della biologia umana, sottolineando il suo uso della cristallografia a raggi X per fotografare le biomolecole.

Lista dei migliori libri su Rosalind Franklin su Amazon

Ora la top list dei 5 migliori libri su Rosalind Franklin che si trovano su Amazon.it (gli ultimi 4 sono in inglese):

Rosalind Franklin. Ho fotografato il DNA

Titolo: Rosalind Franklin

Sottotitolo: Ho fotografato il DNA

ISBN-13: 978-8862989442

Autore: Paola Cadelli

Editore: Morellini

Edizione: 17 giugno 2022

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA

Titolo: Rosalind Franklin

Sottotitolo: The Dark Lady of DNA

ISBN-13: 978-0006552116

Autore: Brenda Maddox

Editore: HarperCollins Publishers

Edizione: 7 aprile 2003

Pagine: 418

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Rosalind Franklin: A Life from Beginning to End

Titolo: Rosalind Franklin

Sottotitolo: A Life from Beginning to End

ISBN-13: 9798475422779

Autore: Hourly History

Editore: pubblicazione indipendente

Edizione: 27 settembre 2021

Pagine: 57

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Rosalind Franklin and DNA

Titolo: Rosalind Franklin and DNA

ISBN-13: 978-0393320442

Autore: Anne Sayre

Editore: W W Norton & Co Inc

Edizione: 17 luglio 2000

Pagine: 222

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Rosalind Franklin: Photographing Biomolecules

Titolo: Rosalind Franklin

Sottotitolo: Photographing Biomolecules

ISBN-13: 978-1604136609

Autore: Lisa Yount

Editore: Chelsea House Pub

Edizione: 30 ottobre 2011

Pagine: 125

Recensioni: vedi

Formato: Rilegatura all’americana

Note: in inglese











FAQ sui libri su Rosalind Franklin





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Rosalind Franklin