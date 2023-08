I 5 migliori libri su Ruth Bader Ginsburg

Per tutti gli appassionati della storia sull’uguaglianza di genere proponiamo una nuova selezione in cui viene approfondita la vita e le gesta di Ruth Bader Ginsburg,figura iconica, una pioniera nel regno dell’uguaglianza di genere e della giurisprudenza. Questi volumi offrono prospettive uniche, facendo luce su diversi aspetti della sua straordinaria storia.

Di cosa parlano i libri su Ruth Bader Ginsburg?

Tutti i testi condividono un filo conduttore: celebrare la sua eredità come sostenitrice dell’uguaglianza di genere e pioniera nel campo del diritto.

Un libro, una biografia completa, ripercorre la vita e la carriera di Ginsburg. Esplora il suo profondo impegno per la giustizia, alimentato dal suo background ebraico e dal concetto di “tikkun olam”, l’imperativo ebraico di “riparare il mondo”. Dai suoi primi giorni come bacchetta magica a Brooklyn fino a diventare una delle prime professoresse di diritto donna e sostenitrice dei diritti delle donne alla Corte Suprema, questa biografia dipinge un quadro vivido della sua influenza trasformativa sulla società americana.

Un altro libro, “My Own Words”, scritto dalla stessa Ginsburg, offre ai lettori uno sguardo intimo nella sua mente brillante. Copre una vasta gamma di argomenti, tra cui l’uguaglianza di genere, il funzionamento interno della Corte Suprema e l’importanza di guardare oltre i confini americani quando si interpreta la Costituzione. Questa raccolta di scritti mette in mostra la sua portata intellettuale e la sua influenza sul pensiero legale.

Per coloro che cercano una connessione più personale, “Conversations with RBG” presenta una serie di dialoghi coinvolgenti tra Ginsburg e Jeffrey Rosen, il capo del National Constitution Center. Queste conversazioni toccano argomenti che vanno dal futuro delle decisioni chiave della Corte Suprema alle sue prospettive su come condurre una vita compassionevole. Attraverso questi scambi, il suo intelletto, la sua compassione e il suo umorismo risplendono.

Inoltre, “Notorious RBG” offre una visione unica della vita di Ginsburg, fondendo la cultura pop con l’erudizione. Presenta dissensi annotati, foto rare e interviste, presentandola non solo come un’icona legale ma anche come un fenomeno culturale. Questo libro cattura l’essenza dell’impatto di Ginsburg su una generazione più giovane, rendendola accessibile e riconoscibile.

Lista dei migliori libri su Ruth Bader Ginsburg su Amazon

In basso la top list dei 5 migliori libri su Ruth Bader Ginsburg che sono presenti su Amazon.it (gli ultimi 4 sono in inglese):

Ruth Bader Ginsburg. La voce della giustizia

Titolo: Ruth Bader Ginsburg

Sottotitolo: La voce della giustizia

ISBN-13: 978-8815299628

Autori: Tania Groppi (a cura di), Irene Spigno (a cura di), Luis Efrén Rìos Vega (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 21 aprile 2023

Pagine: 368

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







My Own Words

Titolo: My Own Words

ISBN-13: 978-1501145254

Autore: Ruth Bader Ginsburg

Editore: Simon & Schuster

Edizione: Reprint (7 agosto 2018)

Pagine: 408

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Conversations with RBG: Ruth Bader Ginsburg on Life, Love, Liberty, and Law

Titolo: Conversations with RBG

Sottotitolo: Ruth Bader Ginsburg on Life, Love, Liberty, and Law

ISBN-13: 978-1250762641

Autore: Jeffrey Rosen

Editore: Picador Paper

Edizione: 3 novembre 2020

Pagine: 304

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Ruth Bader Ginsburg: a life

Titolo: Ruth Bader Ginsburg

Sottotitolo: a life

ISBN-13: 978-1913348496

Autore: Jane Sherron De Hart

Editore: Scribe UK

Edizione: 12 novembre 2020

Pagine: 608

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg

Titolo: Notorious RBG

Sottotitolo: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg

ISBN-13: 978-0062415837

Autori: Irin Carmon, Shana Knizhnik

Editore: Dey Street Books

Edizione: Annotated (3 dicembre 2015)

Pagine: 227

Recensioni:

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











