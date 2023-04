I 5 migliori libri su Scirea

Gaetano Scirea è stato un calciatore italiano che ha giocato come difensore della Juventus per oltre un decennio. Ha rappresentato la nazionale italiana in tre tornei di Coppa del Mondo. Era particolarmente conosciuta per le sue eccezionali capacità di leadership in campo oltre che per la sportività e l’umiltà fuori dal campo. Nonostante la sua tragica morte in un incidente stradale nel 1989, Scirea è rimasto un simbolo dell’epoca d’oro del calcio italiano e una fonte d’ispirazione per i giovani calciatori.

Chi è interessato alla vita, all’eredità e all’impatto di Scirea può fare ricorso a diversi libri su questo sportivo vi sono presenti su Amazon italiano. Queste risorse sono un’ottima fonte di conoscenza per appassionati di calcio, storici, allenatori e giocatori che vogliono saperne di più sulle tattiche, le tecniche e le qualità di leadership di Scirea.

Lista dei migliori libri su Scirea su Amazon

Ed ora la top list dei 5 migliori libri su Scirea che sono presenti su Amazon:

Cercando Scirea. Il romanzo di un mito bianconero

Titolo: Cercando Scirea

Sottotitolo: Il romanzo di un mito bianconero

ISBN-13: 978-8876155796

Autore: Gianluca Iovine

Editore: Castelvecchi

Edizione: 5 aprile 2011

Pagine: 379

Formato: copertina flessibile







Gaetano Scirea. Il gentiluomo

Titolo: Gaetano Scirea

Sottotitolo: Il gentiluomo

ISBN-13: 978-8860045041

Autore: Darwin Pastorin

Editore: Perrone

Edizione: 6 giugno 2019

Pagine: 96

Formato: copertina flessibile







C'è un angelo bianconero. Il mio maestro si chiama Scirea

Titolo: C’è un angelo bianconero

Sottotitolo: Il mio maestro si chiama Scirea

ISBN-13: 978-8804638599

Autore: Giorgio Chiellini, Pierangelo Sapegno

Editore: Mondadori

Edizione: 11 marzo 2014

Pagine: 128

Formato: copertina rigida







Libero e gentiluomo. Vita e morte di Gaetano Scirea

Titolo: Libero e gentiluomo

Sottotitolo: Vita e morte di Gaetano Scirea

ISBN-13: 978-8886713665

Autore: Darwin Pastorin

Editore: Lìmina

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 74

Formato: copertina flessibile







Gaetano Scirea. Cuore di capitano

Titolo: Gaetano Scirea

Sottotitolo: Cuore di capitano

ISBN-13: 978-8875490256

Autore: Andrea Randighieri

Editore: Il Fiorino

Edizione: 1 dicembre 2003

Pagine: 56

Formato: copertina flessibile











