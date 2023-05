I 5 migliori libri su Snowden

Edward Snowden è stato un dipendente delle agenzie di intelligence statunitensi. È salito prepotentemente alla ribalta delle cronache nel 2013 quando ha rivelato documenti riservati che esponevano l’entità della sorveglianza condotta dalla National Security Agency (NSA) e da altre agenzie di intelligence americane. Inevitabilmente queste rivelazioni hanno acceso il dibattito globale sulla privacy e la sorveglianza, portando governi e aziende a riconsiderare e migliorare le loro pratiche.

Di cosa parlano i libri su Snowden?

I libri che suggeriamo forniscono diverse prospettive e punti di vista sulla storia di Snowden, dalle sue motivazioni per far trapelare le informazioni alle conseguenze delle sue azioni e all’impatto sulla politica e sulla società globali.

I libri variano in lunghezza, alcuni sono relativamente brevi con circa 68 pagine e altri più lunghi di 300 pagine. Anche le date di pubblicazione variano, con alcuni libri pubblicati già nel 2016 e altri nel 2022.

Quasi tutti approfondiscono l’etica e la moralità delle azioni di Snowden, nonché le ramificazioni legali e politiche che hanno seguito le sue rivelazioni.

Alcuni dei libri, come “No Place to Hide” e “Snowden”, offrono un resoconto cronologico dettagliato della storia di Snowden e degli eventi che hanno portato alle sue fughe di notizie, mentre altri, come “Snowden’s Box”, esaminano le più ampie implicazioni della sorveglianza. sulla democrazia e la società. “Errore di sistema” approfondisce anche gli aspetti tecnologici della sorveglianza e il potenziale abuso di potere.

Lista dei migliori libri su Snowden su Amazon

In basso la “classifica” dei 5 migliori libri su Snowden che sono disponibili su Amazon (versione italiana):

Errore di sistema

Titolo: Errore di sistema

ISBN-13: 978-8830454392

Autore: Edward Snowden

Editore: Longanesi

Edizione: 17 settembre 2019

Pagine: 347

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







No place to hide. Edward Snowden e la sorveglianza di massa: 1

Titolo: No place to hide. Edward Snowden e la sorveglianza di massa

Sottotitolo: 1

ISBN-13: 978-8817091459

Autore: Glenn Greenwald

Traduttore: Irene Annoni

Traduttore: Francesco Peri

Editore: Rizzoli

Edizione: 24 novembre 2016

Pagine: 373

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Snowden’s Box. La fiducia nell’era del controllo

Titolo: Snowden’s Box

Sottotitolo: La fiducia nell’era del controllo

ISBN-13: 978-8867999415

Autore: Jessica Bruder, Dale Maharidge

Traduttore: Giada Diano

Editore: Edizioni Clichy

Edizione: 18 ottobre 2022

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Snowden. La vera storia dell’uomo più ricercato del mondo: 1

Titolo: Snowden. La vera storia dell’uomo più ricercato del mondo

Sottotitolo: 1

ISBN-13: 978-8854198173

Autore: Luke Harding

Traduttore: Mara Gini

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 17 novembre 2016

Pagine: 348

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Edward Snowden: Indagine cronologica della stampa

Titolo: Edward Snowden

Sottotitolo: Indagine cronologica della stampa

ISBN-13: 978-6202610537

Autore: Andrej Tihomirow

Editore: Edizioni Sapienza

Edizione: 30 giugno 2020

Pagine: 68

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











