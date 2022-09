I 5 migliori libri su Sofia

Sofia è la capitale della Bulgaria nonché città più grande della nazione bulgara. Situata al centro della regione dei Balcani, in una valle nella zona occidentale della Bulgaria, Sofia ha visto il suo primo insediamento nell’VIII secolo a.C. quando la tribù dei serdi si stabilì nella regione. Conquistata nel 29 a.C. dai romani (che la denominarono “Serdica”), l’area fiorì grandemente durante gli anni dell’imperatore Traiano raggiungendo il picco dello sviluppo durante gli anni di Costantino I. Nei secoli successivi divenne un importante centro per gli incontri tra i vescovi e in generale try rappresentanti cristiani e divenne poi un’importante città dell’Impero Romano d’Occidente prima e dell’impero bizantino poi.

Sofia oggi è conosciuta per la ricchezza delle opere d’arte, in particolare architettoniche, per la storia, per il cibo molto buono e per la vita notturna, una delle cose più apprezzate da visitatori e turisti. Da notare anche la grossa presenza di chiese e di musei e l’economia generale caratterizzata da prezzi molto contenuti.

FAQ sui libri su Sofia

Da cosa prende il nome Sofia?

Il nome di Sofia si deve alla Chiesa di Santa Sofia.

Cosa visitare a Sofia?

Sofia oggi è una città molto moderna con una crescita molto veloce ma può vantare una storia ricchissima, con notevoli opere architettoniche e chiese. Sono presenti inoltre molti ristoranti e bar, luoghi dove c’è una nutrita vita notturna. I luoghi da visitare principali sono la montagna Vitosha, che si trova a 30 minuti dal centro, il quartiere dei teatri posto sulla via Rakovski, e vari parchi pubblici.





