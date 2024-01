I 5 migliori libri su sonno e salute mentale

In questa selezione di libri, approfondiamo l’intrigante mondo del sonno e della salute mentale, esplorando i meccanismi neurofisiologici, gli effetti profondi dei disturbi del sonno e gli approcci innovativi per migliorare la qualità del sonno. Queste pubblicazioni offrono spunti preziosi per chiunque cerchi una comprensione più profonda dell’impatto del sonno sul benessere generale.

Di cosa parlano i libri su sonno e salute mentale?

Il sonno e l’insonnia approfondisce i misteri del sonno, spiegandone le funzioni e la complessità dei suoi meccanismi. Scritto da Laura Sapienza, Paolo Stefanelli e Andrea Piazzi, questo libro indaga in profondità i disturbi del sonno, discutendone le caratteristiche cliniche, la distribuzione legata all’età e le dinamiche psicologiche sottostanti. Fornisce spunti interessanti anche offrendo linee guida per una sana igiene del sonno, con particolare attenzione ai disturbi del sonno nei giovani.

In Messaggi dal sonno , Piero Salzarulo presenta un’esplorazione illuminante delle profonde modificazioni del sonno sull’attività cerebrale e sulle funzioni fisiologiche. Il libro sottolinea la natura altamente organizzata del sonno, le sue fasi di sviluppo e la sua disintegrazione con l’invecchiamento. Posiziona in modo univoco il sonno come fonte di eventi che trasmettono messaggi sulle attività cerebrali, sui processi mentali e persino sulle patologie, esaminando l’interazione tra sonno e medicina attraverso i secoli fino ai giorni nostri.

Dormire bene per vivere meglio di Loris Bonamassa è una guida pratica per migliorare la qualità del sonno e, di conseguenza, la qualità della vita. Delinea cinque passaggi per dormire meglio, coprendo la comprensione del sonno, le abitudini prima di andare a dormire e l’importanza dell’ambiente in cui si dorme. Il libro, elogiato per la sua praticità e per i consigli semplici ma efficaci, affronta il problema comune dei disturbi del sonno affrontati da milioni di persone.

Curare l’insonnia con lo yoga di Lisa Sanfilippo presenta un approccio olistico per combattere l’insonnia attraverso lo yoga. Il libro discute come le pratiche yoga possono affrontare i problemi di fondo che influenzano la qualità del sonno. Combinando esercizi di yoga tradizionali con le moderne neuroscienze, offre approfondimenti sulle radici emotive e psicologiche della privazione del sonno e suggerisce cambiamenti nello stile di vita per il miglioramento della salute olistica.

Infine, Clinical Sleep Medicine , a cura di Emmanuel H. Durante e Clete A. Kushida, costituisce una guida per professionisti della salute mentale e medici. Copre i concetti fondamentali della medicina del sonno, compresi i vari disturbi del sonno, le loro presentazioni cliniche, le strategie di gestione e le ricerche più recenti. Il suo formato conciso lo rende un pratico riferimento per medici e ricercatori. Fornisce una conoscenza approfondita della medicina del sonno.

Il sonno e l’insonnia. Cosa ci accade quando dormiamo

Messaggi dal sonno. Parole e patologie rivelate dal sonno

Dormire bene per vivere meglio

Clinical Sleep Medicine: A Comprehensive Guide for Mental Health and Other Medical Professionals

