I 5 migliori libri su Sophie Germain

La collezione di libri incentrata su Sophie Germain, la famosa matematica, offre uno sguardo affascinante sulla sua vita e sui suoi contributi al mondo della matematica. Questi testi approfondiscono il suo lavoro pionieristico e le sfide che dovette affrontare come matematica nel XVIII e XIX secolo.

Di cosa parlano i libri su Sophie Germain?

Questi libri costituiscono collettivamente un prezioso compendio per coloro che sono interessati alla straordinaria vita di Sophie Germain, al suo profondo lavoro matematico e al tema più ampio delle donne che infrangono le barriere nel campo della scienza.

La storia di Sophie Germain è emblematica dell’intersezione tra donne e scienza, un tema ancora attuale. La sua ricerca originale e i suoi significativi contributi scientifici hanno distrutto la convinzione prevalente secondo cui le donne erano incapaci di svolgere un lavoro scientifico indipendente. Ha rivoluzionato la percezione delle studiose e si è guadagnata il titolo di pioniera della matematica.

Un gruppo di libri fornisce una panoramica completa della sua vita e dei suoi successi. “Sophie Germain: Revolutionary Mathematician” e “Prime Mystery: The Life and Mathematics of Sophie Germain” di Dora Musielak descrivono meticolosamente la sua abilità matematica, le sue interazioni con luminari come Gauss e Legendre e i suoi contributi rivoluzionari alla teoria dei numeri, alle vibrazioni e all’elasticità teorie. I libri di Musielak vanno oltre, raccontando la brillantezza di Sophie Germain nel corso della sua vita, rendendoli risorse indispensabili per chiunque sia interessato alla sua storia.

Un altro libro, “Sophie Germain. Una matematica dimenticata” di Toti Rigatelli, fa luce sulla svista del suo nome nella costruzione della Torre Eiffel, sottolineando i pregiudizi di genere che ha dovuto affrontare nonostante i suoi importanti risultati scientifici.

Infine, “Profiles in Mathematics: Sophie Germain” di Stephen Ornes appartiene a una serie che mette in luce personaggi critici per lo sviluppo della matematica, tra cui la Germain, sottolineando l’importanza dei suoi contributi.

Lista dei migliori libri su Sophie Germain su Amazon

Di seguito l’elenco dei 5 migliori libri su Sophie Germain che sono in vendita su Amazon Italia (gli ultimi 3 sono in inglese):

Sophie Germain. Libertà, uguaglianza e matematica

Titolo: Sophie Germain

Sottotitolo: Libertà, uguaglianza e matematica

ISBN-13: 978-8864436531

Autore: Cecilia Rossi

Prefazione: Roberta Fulci

Editore: L’Asino d’Oro

Edizione: 24 febbraio 2023

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sophie Germain. Una matematica dimenticata

Titolo: Sophie Germain

Sottotitolo: Una matematica dimenticata

ISBN-13: 978-8877684868

Autore: Laura Toti Rigatelli

Editore: Archinto

Edizione: 6 giugno 2007

Pagine: 76

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sophie Germain: Revolutionary Mathematician

Titolo: Sophie Germain

Sottotitolo: Revolutionary Mathematician

ISBN-13: 978-3030383749

Autore: Musielak

Editore: Springer

Edizione: seconda (24 marzo 2020)

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Prime Mystery: The Life and Mathematics of Sophie Germain

Titolo: Prime Mystery

Sottotitolo: The Life and Mathematics of Sophie Germain

ISBN-13: 978-1496965028

Autore: Dora E. Musielak

Editore: Authorhouse

Edizione: 23 gennaio 2015

Pagine: 294

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Profiles in Mathematics: Sophie Germain

Titolo: Profiles in Mathematics

Sottotitolo: Sophie Germain

ISBN-13: 978-1599350622

Autore: Stephen Ornes

Editore: Morgan Reynolds Pub

Edizione: 1 agosto 2008

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: Rilegatura all’americana

Note: in inglese











FAQ sui libri su Sophie Germain





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Sophie Germain