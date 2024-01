I 5 migliori libri su Teotihuacan

Teotihuacan, un’antica città mesoamericana situata nel bacino del Messico, è un sito di immenso significato archeologico e storico. Spesso definita la “Città degli Dei”, questa città precolombiana fiorì approssimativamente dal I al VII secolo d.C. ed è rinomata per le sue vaste dimensioni e la scala monumentale dei suoi edifici, in particolare il Tempio del Sole, la Tempio della Luna e Tempio del Serpente Piumato.

Di cosa parlano i libri su Teotihuacan?

Teotihuacan di Karl E. Meyer è un’esplorazione visivamente accattivante dei grandi templi di Teotihuacan. Pubblicato nel 1973, questo volume, ricco di illustrazioni, invita i lettori nella maestosità architettonica di questa antica città. Sebbene non approfondisca la lingua e i dettagli storici, la sua attenzione agli edifici, alle piramidi e ai manufatti aztechi lo rende una risorsa preziosa sia per gli artisti visivi che per gli storici.

Teotihuacan di Felipe Solis. La città degli dei è uno scrigno di oltre 300 capolavori. Pubblicato nel 2010, mette in mostra sculture monumentali, rilievi in onice e dipinti murali, evidenziando l’abilità artistica e la decorazione della gente di Teotihuacan. Questo libro, di oltre 360 pagine, è una cronaca approfondita dell’ascesa e dell’influenza della città nell’America centrale pre-europea.

Libri in inglese

The Teotihuacan Trinity: The Sociopolitical Structure of an Ancient Mesoamerican City di Annabeth Headrick presenta un’analisi innovativa dell’arte e dell’architettura di Teotihuacan. Pubblicato nel 2010, offre un nuovo modello per l’organizzazione sociale e politica della città, facendo luce sui ruoli dei governanti, degli ordini militari e dei gruppi di parentela nella società di Teotihuacan. È una lettura fondamentale per coloro che sono interessati allo sciamanesimo mesoamericano e alla vita rituale di quel periodo.

Ancient Teotihuacan di George L. Cowgill fornisce una panoramica completa della storia di Teotihuacan dalla sua fondazione a il suo collasso. Pubblicato nel 2015, questo lavoro descrive le piramidi della città, le strutture d’élite e la vita dei suoi cittadini comuni. Le intuizioni di Cowgill sulla politica, l’economia e l’arte della città ne fanno una guida definitiva per comprendere il posto di Teotihuacan nella storia mesoamericana.

Teotihuacan: City of Water, City of Fire , a cura di Matthew H. Robb, è un esame dettagliato della storia delle tre piramidi principali dell’antica città e le scoperte che hanno trasformato la nostra comprensione della città. Presenta illustrazioni e opere provenienti da vari musei, fornendo una visione completa del significato culturale e religioso di Teotihuacan. È essenziale per chiunque sia affascinato dalle culture precolombiane del Messico centrale.

Lista dei migliori libri su Teotihuacan su Amazon

Ed ora la lista dei 5 migliori libri su Teotihuacan che si trovano su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

