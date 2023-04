I 5 migliori libri su WhatsApp

WhatsApp è una delle applicazioni per smartphone più scaricate e, in generale, una delle più note in assoluto. Va da sé che pensare di utilizzare questa applicazione di messaggistiche anche per gli affari e, in generale, per farsi conoscere nel mondo degli affari del commercio è quasi una cosa automatica.

Ci sono diversi libri in italiano su WhatsApp presenti su Amazon e quasi tutti si concentrano proprio sull’ambito del marketing e su come sfruttare questa applicazione, scaricata da più di un miliardo di persone in tutto il mondo, per allargare il proprio parco clienti. Un esempio è Whatsapp marketing , un manuale pubblicato nel 2019 che spiega come utilizzare la versione per aziende dell’applicazione, WhatsApp Business.

Lista dei migliori libri su WhatsApp su Amazon

Ecco l’elenco dei 5 migliori libri su WhatsApp che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Whatsapp marketing. Strategie ed esempi per utilizzare la chat come strumento di business

Titolo: Whatsapp marketing

Sottotitolo: Strategie ed esempi per utilizzare la chat come strumento di business

ISBN-13: 978-8857909233

Autore: Alessandra Gallucci, Maria Rosaria Gallucci

Prefazione: Veronica Gentili

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: 18 luglio 2019

Pagine: 138

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Whatsapp business. Crea la tua strategia, automatizza le conversazioni e ottieni risultati concreti

Titolo: Whatsapp business

Sottotitolo: Crea la tua strategia, automatizza le conversazioni e ottieni risultati concreti

ISBN-13: 978-8857915029

Autore: Alessandra Gallucci, Maria Rosaria Gallucci

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: 24 marzo 2023

Pagine: 176

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Come usare WhatsApp Business per vendere. Manuale definitivo per aziende e professionisti

Titolo: Come usare WhatsApp Business per vendere

Sottotitolo: Manuale definitivo per aziende e professionisti

ISBN-13: 978-8894631401

Autore: Mirko Martini

Editore: CCW

Edizione: 1000 (30 maggio 2021)

Pagine: 144

Recensioni:

Formato: copertina flessibile









Titolo: Gestire la direzione lavori nei cantieri con WhatsApp & Facebook

Sottotitolo: Tecniche e strategie per trasformare l’uso quotidiano dello smartphone in uno strumento di lavoro per la direzione lavori nei cantieri

ISBN-13: 978-8863108644

Autore: Daniele Verdesca

Editore: EPC

Edizione: prima (11 settembre 2018)

Pagine: 224

Recensioni:

Formato: copertina flessibile











