I 5 migliori libri sugli agrumi in vaso

Gli agrumi in vaso, l’arte di coltivare alberi di agrumi in contenitori, sono diventati una sensazione tra gli appassionati di giardinaggio, gli abitanti delle città e gli amanti degli agrumi. Il suo fascino risiede nell’accessibilità e nella convenienza, portando la gioia degli agrumi nostrani su balconi, patii e persino spazi interni.

Libri possono rappresentare una chiave per sbloccare un mondo di conoscenza e anche di divertimento. Ne proponiamo cinque qui sotto che trattano argomenti come la selezione delle varietà di agrumi, i requisiti di invasatura, le caratteristiche del terreno, le tecniche di irrigazione e di fertilizzazione tanti altri argomenti correlati a quello che a volte può diventare più di un hobby.

Di cosa parlano i libri sugli agrumi in vaso?

Gli agrumi sono stati a lungo apprezzati per i loro colori vivaci, i sapori rinfrescanti e gli usi versatili. In questo assortimento di libri, approfondiamo l’arte e la scienza della coltivazione di questi deliziosi frutti in vaso, una tecnica che, naturalmente, a diventare la coltivazione di questi frutti della Terra fattibile anche per chi vive in un appartamento o comunque non ha un orto o un giardino.

Temi esplorati

All’interno di questo compendio di agrumicoltura emergono diversi temi ricorrenti tra i vari titoli. Gli autori ci portano in un viaggio attraverso il mondo degli agrumi, discutendo di tutto, dalla selezione delle varietà più squisite alla padronanza delle tecniche per una coltivazione di successo. I lettori troveranno una miscela di consigli pratici con relative illustrazioni.

Altri dettagli

I libri in questa selezione variano in lunghezza da circa 90 pagine a circa 150 pagine. La pubblicazione più breve della lista è Gli agrumi in vaso e in piena terra con 94 pagine, mentre la trattazione più ampia si trova in Coltivare gli agrumi con 144 pagine.

Le date di pubblicazione di queste edizioni vanno dal 2008 al 2021. Aldo Colombo è autore di due dei libri: Coltivare gli agrumi in piena terra e in vaso e Coltivare gli agrumi. . Gli editori Il Castello, L’Informatore Agrario, Demetra, De Vecchi e Red Edizioni hanno pubblicato i libri presenti in questa selezione.

Lista dei migliori libri sugli agrumi in vaso su Amazon

Ecco la “classifica” dei 5 migliori libri sugli agrumi in vaso che sono disponibili per l’acquisto su Amazon Italia:

Agrumi in vaso. Guida indispensabile per scegliere e coltivare gli agrumi più belli

Titolo: Agrumi in vaso

Sottotitolo: Guida indispensabile per scegliere e coltivare gli agrumi più belli

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8827600283

Autore: Eliana Ferioli

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (17 aprile 2019)

Pagine: 96

Formato: copertina flessibile







Agrumi in vaso

Titolo: Agrumi in vaso

ISBN-13: 978-8872203934

Autore: Roberta Ceschi, Maria Alessandra Rossini

Editore: L’Informatore Agrario

Edizione: 20 marzo 2019

Pagine: 104

Formato: copertina flessibile







Coltivare gli agrumi in piena terra e in vaso

Titolo: Coltivare gli agrumi in piena terra e in vaso

ISBN-13: 978-8844059286

Autore: Aldo Colombo

Editore: Demetra

Edizione: 7 aprile 2021

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Gli agrumi in vaso e in piena terra. Scelta, cura, messa a dimora

Titolo: Gli agrumi in vaso e in piena terra

Sottotitolo: Scelta, cura, messa a dimora

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8874476282

Autore: Monika Klock, Thorsten Klock

Traduttore: L. Brambilla

Editore: Red Edizioni

Edizione: illustrata (8 gennaio 2008)

Pagine: 94

Formato: copertina flessibile











