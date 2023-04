I 5 migliori libri sugli specchi

Gli specchi sono superfici piane o curve realizzate in vetro o altri materiali riflettenti, che riflettono la luce in modo da creare un’immagine di ciò che si trova di fronte a loro. Gli specchi sono oggetti utilissimi e praticamente si trovano ovunque, dalle case alle automobili in tantissimi altri luoghi. Sono utilissime non solo per controllare il proprio aspetto ma anche per aumentare la visibilità negli spazi più stretti oppure nella ricerca scientifica, in particolare quella tecnologica (si pensi ai telescopi e microscopi).

Le persone possono cercare libri, manuali o guide su questo argomento per saperne di più sulla storia degli specchi, la scienza alla base del loro funzionamento, come prendersene cura e pulirli adeguatamente e come usarli in modo efficace in vari contesti, ma in realtà su Amazon in lingua italiana non ce ne sono molti. Per questo abbiamo aggiunto tre libri lingua inglese nella classifica qui sotto, tre libri che comunque hanno ottenuto un buon successo e che si concentrano sulla storia di questi utilissimi oggetti di vetro.

Lista dei migliori libri sugli specchi su Amazon

E adesso la lista dei 5 migliori libri sugli specchi che sono presenti su Amazon italiano:

Specchi. Storia degli Sciarra imprenditori del vetro

Titolo: Specchi

Sottotitolo: Storia degli Sciarra imprenditori del vetro

ISBN-13: 978-8849241952

Autore: Claudio Sciarra, Paola Pilati (Collaboratore principale)

Editore: Gangemi Editore

Edizione: 10 giugno 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Incisione del vetro e degli specchi

Titolo: Incisione del vetro e degli specchi

ISBN-13: 978-8880391067

Autore: Maria Di Spirito

Editore: Il Castello

Edizione: 9 gennaio 2002

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mirror Mirror: A History of the Human Love Affair With Reflection

Titolo: Mirror Mirror

Sottotitolo: A History of the Human Love Affair With Reflection

ISBN-13: 978-0465054701

Autore: Mark Pendergrast

Editore: Basic Books

Edizione: 11 agosto 2003

Pagine: 404

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







The Mirror: A History

Titolo: The Mirror

Sottotitolo: A History

ISBN-13: 978-0415924474

Autore: Sabine Melchoir-Bonnet

Editore: Routledge

Edizione: prima (18 gennaio 2001)

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art

Titolo: The Claude Glass

Sottotitolo: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art

ISBN-13: 978-1890951481

Autore: Arnaud Maillet

Traduttore: Jeff Fort

Editore: Zone Books

Edizione: 6 marzo 2009

Pagine: 306

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











