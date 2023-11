I 5 migliori libri sugli uccelli esotici

I libri sugli uccelli esotici affascinano i lettori o i ricercatori e veterinari che hanno a che fare con queste tipologie di volatili.

Di cosa parlano i libri sugli uccelli esotici?

Guida agli uccelli esotici domestici fornisce un’intima esplorazione degli uccelli esotici domestici, supportata da vibranti fotografie a colori. Pubblicato da De Vecchi nel 1995, Gianni Ravazzi offre un patrimonio di conoscenze sia ai principianti che agli appassionati.

Allo stesso modo, uscito nel 1994 dallo stesso editore, Gli uccelli esotici di Elisabetta Gismondi sembra essere un degno complemento di il titolo precedente, anche se il contenuto specifico rimane un po’ enigmatico dai dettagli forniti.

Libri in inglese

Passando a una pubblicazione in inglese, Avian Invasions: The Ecology and Evolution of Exotic Birds offre un approccio accademico. Scritto dagli esperti Blackburn, Lockwood e Cassey, questo volume approfondisce gli aspetti ecologici ed evolutivi degli uccelli esotici. Curiosamente, affronta anche le implicazioni più ampie delle invasioni aviarie sulla biodiversità globale e sugli sforzi umani. Questo testo si rivolge in particolare ai ricercatori accademici e agli individui appassionati di ecologia delle invasioni.

Nel campo della scienza veterinaria, Veterinary Clinics of North America-Clinics Collection: Exotic Animal Practice emerge come un pratico manuale. Curata da Agnes E. Rupley, questa raccolta, specificamente indirizzata ai professionisti aviari, racchiude articoli vitali sulla medicina aviaria per gli animali domestici.

Lista dei migliori libri sugli uccelli esotici su Amazon

Di seguito la lista dei 5 migliori libri sugli uccelli esotici che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

Guida agli uccelli esotici domestici

Titolo: Guida agli uccelli esotici domestici

ISBN-13: 978-8841204696

Autore: Gianni Ravazzi

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 dicembre 1995

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli uccelli esotici

Titolo: Gli uccelli esotici

ISBN-13: 978-8841205747

Autore: Elisabetta Gismondi

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 gennaio 1994

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Avian Invasions: The Ecology and Evolution of Exotic Birds

Titolo: Avian Invasions

Sottotitolo: The Ecology and Evolution of Exotic Birds

ISBN-13: 978-0199232550

Autori: Tim M. Blackburn, Julie L. Lockwood, Phillip Cassey

Editore: OUP Oxford

Edizione: 4 ottobre 2009

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Veterinary Clinics of North America-Clinics Collection: Exotic Animal Practice

Titolo: Veterinary Clinics of North America-Clinics Collection

Sottotitolo: Exotic Animal Practice

ISBN-13: 978-1416023524

Autore: Agnes E. Rupley DVM ABVP Avian (a cura di)

Editore: Saunders

Edizione: 15 dicembre 2004

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Gould’s Exotic Birds

Titolo: Gould’s Exotic Birds

ISBN-13: 978-0810910294

Autore: Maureen Lambourne

Editore: Harry N Abrams Inc

Edizione: 1 marzo 1988

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











