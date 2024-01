I 5 migliori libri sui berretti verdi

I Berretti Verdi, ufficialmente conosciuti come United States Army Special Forces, sono un corpo militare d’élite rinomato per la sua esperienza nella guerra non convenzionale, nell’antiterrorismo e nella ricognizione speciale. Stimati per il loro addestramento rigoroso e le loro competenze versatili, spesso intraprendono missioni molto pericolose. La loro storia accattivante e le loro capacità uniche li hanno resi oggetto di fascino, ispirando molti ad approfondire l’argomento tramite l’ausilio di libri.

Questi testi, offrono una finestra sul mondo specializzato delle forze speciali d’élite dell’esercito americano, catturando il loro ruolo fondamentale nella guerra moderna e le abilità che le distinguono.

Di cosa parlano i libri sui berretti verdi?

I Berretti Verdi di Lombardi Silvestri e Angioni, è un’esplorazione delle forze speciali dell’esercito americano, notoriamente conosciute come Berretti verdi. Approfondisce la loro formazione da parte di Aaron Bank, la loro formazione unica nella guerra non convenzionale e il loro ruolo vitale nell’assistere le forze alleate straniere. Il libro mette in luce il loro motto “De Oppresso Liber” e i loro contributi significativi in conflitti come l’Afghanistan, mettendo in luce la loro esperienza in aree come il linguaggio, il sabotaggio e la guerra anfibia.

Libri in inglese

The Green Berets di Robin Moore, offre un resoconto avvincente dei Berretti Verdi durante la guerra del Vietnam. Unendo realtà e finzione, Moore, che si è formato al fianco di questi soldati d’élite, presenta una visione senza filtri del loro coraggio di fronte alle avversità. È un tributo al valore dell’unità, mostrando le loro operazioni e le complesse realtà del conflitto del Vietnam. È un pezzo senza tempo per gli appassionati di letteratura di guerra.

Green Berets at War: U.S. Army Special Forces in Southeast Asia 1956-1975 di Shelby Stanton fornisce un resoconto storico esaustivo del coinvolgimento dei Berretti Verdi nel sud-est asiatico. È una cronaca completa, che copre le loro operazioni segrete e le tecniche di guerriglia in Vietnam, Laos e Cambogia. Stanton, un ex capitano delle forze speciali, conferisce autenticità a questa esplorazione dettagliata delle loro tattiche, lotte e impatto sullo sforzo bellico.

Green Beret in Vietnam di Gordon Rottman, offre uno sguardo più da vicino nella vita di un berretto verde durante l’era del Vietnam. Rottman, un ex soldato delle forze speciali, esamina le loro diverse missioni, dagli scioperi dei campi alla ricognizione speciale. Il libro fornisce approfondimenti sull’addestramento, sulle armi e sulle esperienze di combattimento di questi soldati, insieme a vivide illustrazioni. È una risorsa preziosa per gli appassionati di storia militare.

Il romanzo di Bob Mayer Eyes of the Hammer immerge i lettori in un’emozionante operazione delle forze speciali. La storia segue il berretto verde Dave Riley e la sua squadra mentre affrontano una pericolosa missione in Colombia, alle prese con trafficanti di droga e tradimenti. Mayer, anche lui ex Berretto Verde, crea una narrazione piena di suspense, doppio gioco e azione. Offre uno sguardo autentico sul mondo delle operazioni speciali.

Lista dei migliori libri sui berretti verdi su Amazon

Qui sotto la classifica dei 5 migliori libri sui berretti verdi che si trovano su Amazon.it (gli ultimi 4 sono in inglese):

I Berretti Verdi

Titolo: I Berretti Verdi

ISBN-13: 978-2372974134

Autore: Silvestri – Angioni- Lombardi

Editore: R.E.I. Editions

Pagine: 102

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The Green Berets: The Amazing Story of the U.S. Army’s Elite Special Forces Unit

Titolo: The Green Berets

Sottotitolo: The Amazing Story of the U.S. Army’s Elite Special Forces Unit

ISBN-13: 978-1634505468

Autori: Robin Moore, Thomas R. Csrnko (Avanti)

Editore: Skyhorse Pub Co Inc

Edizione: Revised (25 febbraio 2016)

Pagine: 430

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Green Berets at War: U.S. Army Special Forces in Southeast Asia 1956-1975

Titolo: Green Berets at War

Sottotitolo: U.S. Army Special Forces in Southeast Asia 1956-1975

ISBN-13: 978-0440131021

Autore: Shelby L. Stanton

Editore: Dell Pub Co

Edizione: Reissue (1 ottobre 1991)

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Green Beret in Vietnam: 1957-73: 28

Titolo: Green Beret in Vietnam: 1957-73

Sottotitolo: 28

ISBN-13: 978-1855325685

Autore: Gordon L. Rottman

Illustratore: Kevin Lyles

Editore: Osprey Publishing

Edizione: prima (17 luglio 2002)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Eyes of the Hammer: Volume 1

Titolo: Eyes of the Hammer

Sottotitolo: Volume 1

ISBN-13: 978-1621250401

Autore: Bob Mayer

Editore: Cool Gus Publishing

Edizione: 3 dicembre 2012

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sui berretti verdi





Tabella riepilogativa dei migliori libri sui berretti verdi