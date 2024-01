I 5 migliori libri sui bitter

I bitter estratti altamente concentrati di prodotti botanici come erbe, radici e frutti, svolgono un ruolo fondamentale nel mondo nel mondo dei The Ring e della mixologia. Rinomati per la loro capacità di trasformare il profilo aromatico dei cocktail, aggiungono profondità e complessità con poche gocce.

Il crescente interesse per i cocktail artigianali ha messo in luce gli amari, portando a un’impennata di guide e libri. Queste risorse offrono informazioni preziose sulla selezione e l’applicazione degli amari, migliorando sia la mixologia dei baristi professionisti che degli appassionati casalinghi

Di cosa parlano i libri sui bitter?

La botanica al bar di Selena Ahmed, Ashley Duval e Rachel Meyer, è utile per aspiranti barman. Ti guida attraverso l’arte di creare amari artigianali con oltre 30 ricette diverse. Dall’utilizzo dei comuni articoli della dispensa all’esplorazione dei mercati internazionali, questo libro offre un metodo universale per creare amari unici. Sottolinea l’approvvigionamento etico delle piante e si tuffa nella storia degli amari. Inoltre, include una varietà di ricette di cocktail, sciroppi e arbusti per migliorare il tuo repertorio di mixologia.

Andando avanti, Il libro dei bitter di Adam Elmegirab, ti accompagna in un viaggio storico degli amari, un tema spesso non cantato eroe nel mondo dei cocktail. Elmegirab, un rinomato storico ed esperto, svela quasi un decennio di ricerca sull’evoluzione dei bitter – dalla loro prima promozione come elisir al loro ruolo nella nascita dei cocktail e alla loro rinascita nel bartending moderno. Il libro tratta anche ingredienti popolari e offre 50 ricette di cocktail di baristi di livello mondiale.

In Amari e Bitter , Fulvio Piccinino offre uno sguardo completo alla storia d’amore italiana con Amari e Bitter. Il libro ripercorre il loro viaggio dagli scaffali delle farmacie ai bar, rivelando la loro trasformazione in un rito post-cena e un punto fermo degli aperitivi. Piccinino combina testi storici, manuali liquoristici e pubblicazioni del dopoguerra per mostrarne l’evoluzione, collegando i cambiamenti sociali e gli stili di consumo con numerose immagini e suggerimenti di cocktail.

Libri in inglese

Bitters di Brad Thomas Parsons è un tuffo nel mondo degli amari. Parsons ripercorre la storia dei bitter nella tradizione dei cocktail americani. È una celebrazione con oltre 70 ricette di cocktail, consigli per l’approvvigionamento degli ingredienti e istruzioni per gli amari fatti in casa.

Infine, Bitter: Delicious recipes to impress this Christmas, as seen on Saturday Kitchen di Alexina Anatole, offre una fresca prospettiva sulla cucina dai sapori amari. Anatole mostra abilmente come utilizzare i bitter in cucina per elevare il gusto di piatti sia salati che dolci. Il libro presenta 80 ricette che dimostrano la cucina con diversi tipi di amarezza, dal pompelmo al caffè e al cacao, aprendo nuove porte alla creatività culinaria.

