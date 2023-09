I 5 migliori libri sui cannoli

I cannoli sono tra i dolci più apprezzati della pasticceria siciliana tanto che sono diventati un’icona della stessa cucina italiana. In questo compendio i testi, che puoi reperire su Amazon italiano, vengono trattati questi dolci (in alcuni dei testi, perlopiù ricettari, vengono trattati anche altri dolci della pasticceria dell’isola).

Di cosa parlano i libri sui cannoli?

Un cannolo per lo sceicco racconta la storia della nascita del cannolo siciliano. Questo libro trasporta i lettori nella Sicilia dell’XI secolo, raccontando una storia avvincente di quattro giovani ragazze rapite per l’harem di Sheikh Kalid. In questo contesto, il libro svela le origini dell’iconico cannolo siciliano, che si è evoluto dalle loro avventure culinarie.

“Storie sensuose dei dolci siciliani”, un’altra aggiunta degna di nota a questa collezione, approfondisce le storie dietro i dolci siciliani. Scopre la storia millenaria nascosta nei sorbetti, nei cannoli, nelle cassate e altro ancora.

“I dolci siciliani in 450 ricette” offre un’esplorazione completa dei dolci siciliani in 450 ricette. Dalla famosa cassata agli irresistibili cannoli e tutto il resto, questo volume celebra il trionfo del sapore, l’esplosione di colori e la pura delizia visiva dei dolci siciliani.

Per coloro che cercano non solo ricette ma anche una comprensione più ampia della gastronomia siciliana, “Sicilia in tavola. Il gusto della tradizione” offre una panoramica concisa ma approfondita. Copre il meglio della cucina siciliana, dagli antipasti ai primi piatti ricchi e saporiti e, ovviamente, i dolci iconici come cassata e cannoli. Questa pubblicazione funge da porta d’accesso ai sapori tradizionali della Sicilia.

Infine, “Il libro di ricette per cannoli definitivo: deliziosi cannoli + ricette di ripieno da provare a casa!” si rivolge agli appassionati di cucina desiderosi di ricreare queste prelibatezze nelle proprie cucine. Con istruzioni facili da seguire, questo libro presenta due deliziose ricette di cannoli e una serie di 28 deliziosi ripieni, che vanno dal classico mascarpone a varianti innovative come i cannoli al miele e noci.

Lista dei migliori libri sui cannoli su Amazon

Ed ora la classifica dei 5 migliori libri sui cannoli che sono presenti su Amazon (l’ultimo è in inglese):

Un cannolo per lo sceicco. Storia fiabesca della nascita del cannolo siciliano

Titolo: Un cannolo per lo sceicco

Sottotitolo: Storia fiabesca della nascita del cannolo siciliano

ISBN-13: 978-8857907468

Autore: Alessandra Oddi Baglioni

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: 9 novembre 2017

Pagine: 188

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storie sensuose dei dolci siciliani

Titolo: Storie sensuose dei dolci siciliani

ISBN-13: 978-8842546160

Autore: Loredana Elmo

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 1 ottobre 2014

Pagine: 458

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I dolci siciliani in 450 ricette

Titolo: I dolci siciliani in 450 ricette

ISBN-13: 978-8854188495

Autore: Maria Adele Di Leo

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 3 marzo 2016

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Sicilia in tavola. Il gusto della tradizione

Titolo: Sicilia in tavola

Sottotitolo: Il gusto della tradizione

ISBN-13: 978-8864014388

Autore: Autori,Vari

Editore: Edizioni Brancato

Edizione: 28 agosto 2016

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







The Ultimate Cannoli Recipe Book: Delicious Cannoli + Filling Recipes to Try at Home!

Note: in inglese

Titolo: The Ultimate Cannoli Recipe Book

Sottotitolo: Delicious Cannoli + Filling Recipes to Try at Home!

ISBN-13: 978-1689716642

Autore: Valeria Ray

Editore: pubblicazione indipendente

Edizione: 31 agosto 2019

Pagine: 75

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











