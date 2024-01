I 5 migliori libri sui carri armati italiani

Questi cinque testi approfondiscono l’affascinante mondo dei carri armati, concentrandosi in particolare sui modelli italiani di entrambe le guerre mondiali. Offrono una prospettiva unica sulla tecnologia e sulle strategie militari. Sono una lettura utile per gli appassionati di storia e gli appassionati militari. I lavori coprono diversi argomenti, dallo sviluppo di carri armati leggeri al coinvolgimento dei veicoli corazzati italiani in vari conflitti.

Di cosa parlano i libri sui carri armati italiani?

I carri armati leggeri italiani di Nico Sgarlato offre un’esplorazione dettagliata dei carri armati leggeri italiani dal 1919 al 1970. Fornisce uno sguardo approfondito all’evoluzione di questi veicoli corazzati, confrontandoli con modelli stranieri e includendo brevi accenni ai carri armati catturati e di fabbricazione americana utilizzati nel secondo dopoguerra. è una testimonianza dei progressi tecnologici dell’Italia in questo campo.

I carri armati poco conosciuti del Regio Esercito di Vincenzo Meleca e a cura di P. Surano, dispiega i meno conosciuti aspetti dei carri armati italiani tra il 1915 e il 1943. Si spinge oltre la semplice analisi tecnica, abbracciando riflessioni strategiche e sforzi umani. È suddiviso in quattro capitoli riccamente illustrati, che offrono uno sguardo approfondito agli sviluppi dei veicoli blindati in Italia e alle loro implicazioni strategiche.

In I carri armati pesanti italiani , gli autori Filippo Cappellano e Giorgio Verga ripercorrono l’evoluzione completa dei carri armati pesanti italiani tra il 1917 e 1945. Utilizzano archivi industriali inediti e corrispondenze segrete con l’industria sovietica, facendo luce su un aspetto critico della storia militare italiana che viene spesso trascurato a causa dell’assenza di recensioni.

Corazzati italiani in Russia 1941-1944 di Paolo Crippa e Antonio Talillo racconta le impegnative esperienze delle unità corazzate italiane sul Fronte Orientale durante la seconda guerra mondiale. Nonostante il loro numero limitato e l’equipaggiamento inadeguato contro i superiori carri armati sovietici, il libro mette in luce il coraggio e la determinazione di queste unità in un vasto conflitto.

Infine, I carri armati italiani di Filippo Cappellano e Pier Paolo Battistelli, con le illustrazioni di Richard Chasemore, offre un’esaustiva panoramica dei carri armati italiani dal 1919 al 1945. Descrive nel dettaglio il passaggio dai carri leggeri a quelli medi, concentrandosi sull’uso operativo e sui limiti tecnici di questi veicoli in vari teatri di guerra, tra cui il Nord Africa e i Balcani. Il libro elogia l’abilità dell’equipaggio nel superare sfide tecniche e di comando, in particolare nelle famose divisioni corazzate.

I carri armati leggeri italiani. Dal 1919 al 1970

Titolo: I carri armati leggeri italiani

Sottotitolo: Dal 1919 al 1970

ISBN-13: 978-8875655808

Autore: Nico Sgarlato

Editore: IBN

Edizione: 26 aprile 2023

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I carri armati poco conosciuti del Regio Esercito. Prototipi, piccole serie e carri esteri

Titolo: I carri armati poco conosciuti del Regio Esercito

Sottotitolo: Prototipi, piccole serie e carri esteri

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8898643363

Autori: Vincenzo Meleca, P. Surano (a cura di)

Editore: Ass. Cult. TraccePerLaMeta

Edizione: illustrata (16 maggio 2015)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I carri armati pesanti italiani (1917-1945)

Titolo: I carri armati pesanti italiani (1917-1945)

ISBN-13: 978-8894337624

Autori: Filippo Cappellano, Giorgio Verga

Editore: Storia Militare

Edizione: 22 ottobre 2023

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Corazzati italiani in Russia 1941-1944

Titolo: Corazzati italiani in Russia 1941-1944

ISBN-13: 978-8893279161

Autori: Paolo Crippa, Antonio Talillo

Editore: Luca Cristini Editore (Soldiershop)

Edizione: 27 dicembre 2022

Pagine: 100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I carri armati italiani. Leggeri, medi e pesanti (1919-1945)

Titolo: I carri armati italiani

Sottotitolo: Leggeri, medi e pesanti (1919-1945)

ISBN-13: 9791255210962

Autori: Filippo Cappellano, Pier Paolo Battistelli

Illustratore: Richard Chasemore

Traduttore: Daniele Guglielmi

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 1 dicembre 2023

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











