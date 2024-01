I 5 migliori libri sui castelli infestati

Presentiamo ora il mondo misterioso ed enigmatico dei castelli infestati con questa selezione di libri. Questi testi descrivono le leggende spettrali e gli intrighi storici dei castelli, in particolare in Europa, e si rivelano ideali per gli appassionati di folklore e misteri storici nonché per veri cacciatori di fantasmi.

Di cosa parlano i libri sui castelli infestati?

I Fantasmi dei Castelli Romani di Amedeo Cerilli, Lidia Longo e Francesca Bomparola è più di un semplice libro; è un viaggio nel cuore dei Castelli Romani, svelando storie sussurrate di spiriti e presenze che infestano antichi edifici e centri storici, un’eredità di storie tramandate oralmente e ora catturate nella stampa per garantire che non vadano perse nel tempo, fondendo la verità con mistero per coinvolgere e affascinare i lettori di tutte le età.

In Piacenza misteriosa , Gabriele Dadati, Paola Cerri e Barbara Tagliaferri presentano uno scrigno di misteriose storie piacentine e i suoi dintorni, una regione d’Italia ricca di enigmi e leggende irrisolti; questa guida funge anche da intrigante raccolta di racconti da gustare nella quiete della sera, soddisfacendo la curiosità di chi è affascinato dall’inspiegabile.

Castelli e fantasmi di Scozia di Roberto Borin ti accompagna in un affascinante viaggio attraverso la Scozia, esplorando castelli infestati e oscuri campi di battaglia dove aleggiano gli echi del passato; l’autore guida i lettori attraverso cinque itinerari di caccia ai fantasmi, scoprendo storie e leggende che hanno caratterizzato il ricco e misterioso patrimonio della Scozia.

Castelli del Friuli Venezia Giulia tra misteri e leggende di Davide Macor svela il lato enigmatico del Friuli Venezia Giulia, crocevia di culture e leggende; questo libro si concentra sui suoi castelli infestati, alcuni di rara bellezza, scoprendo i fantasmi e le storie intrecciate nel tessuto delle fortezze e delle roccaforti storiche della regione.

Infine, In Search of Britain’s Haunted Castles di Marc Alexander e Paul Abrahams offre un’ampia guida ai castelli spettrali della Gran Bretagna, combinare la ricerca storica con leggende e storie di fantasmi; mappe dettagliate, informazioni sulle visite e fotografie accompagnano racconti di battaglie sanguinose ed eventi macabri. È una risorsa indispensabile per coloro che desiderano esplorare i siti più infestati del Regno Unito.

Lista dei migliori libri sui castelli infestati su Amazon

Ed ora la lista dei 5 migliori libri sui castelli infestati che sono disponibili su Amazon (l’ultimo è in inglese):

I Fantasmi dei Castelli Romani: Storie di spettri e presenze nei luoghi più infestati dei Castelli Romani

Titolo: I Fantasmi dei Castelli Romani

Sottotitolo: Storie di spettri e presenze nei luoghi più infestati dei Castelli Romani

ISBN-13: 9798360356554

Autori: Amedeo Cerilli, Lidia Longo

Collaboratore: Francesca Bomparola

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 190

Formato: copertina flessibile







Piacenza misteriosa. Guida ai castelli infestati, alle vicende inspiegabili e agli altri enigmi del territorio

Titolo: Piacenza misteriosa

Sottotitolo: Guida ai castelli infestati, alle vicende inspiegabili e agli altri enigmi del territorio

ISBN-13: 978-8898751129

Autori: Gabriele Dadati, Paola Cerri, Barbara Tagliaferri

Editore: Officine Gutenberg

Edizione: 1 aprile 2015

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Castelli e fantasmi di Scozia

Titolo: Castelli e fantasmi di Scozia

ISBN-13: 978-8886981286

Autore: Roberto Borin

Editore: Todaro

Edizione: 28 marzo 2000

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Castelli del Friuli Venezia Giulia tra misteri e leggende

Titolo: Castelli del Friuli Venezia Giulia tra misteri e leggende

ISBN-13: 978-8866437840

Autore: Davide Macor

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 2 settembre 2021

Pagine: 112

Formato: copertina flessibile







In Search of Britain’s Haunted Castles

Titolo: In Search of Britain’s Haunted Castles

ISBN-13: 978-0752464541

Autore: Marc Alexander

Collaboratore: Paul Abrahams

Editore: The History Press

Edizione: 1 giugno 2012

Pagine: 152

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











